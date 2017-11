Luis Merlo: "No sabía que el público me quería tanto"

29 nov 2017

Tras su ingreso el 12 de julio en el Hospital General de Villalba por una insuficiencia respiratoria, Luis merlo ha regresado con más fuerza que nunca y agradece todo el apoyo recibido estos meses.

Ya mucho más recuperado, el actor de 'Aquí no hay quien viva', ha vuelto también al Teatro Cofidis Alcazar de Madrid con la comedia de 'El Test'. También ha aprovechado para hablar del año "positivo" que ha tenido y de ese "momento puntual" que significó para él su empeoramiento de salud y su posterior ingreso en la UCI. "La salud siempre es especial cuando se ha perdido", asegura el actor.

"Fue cuestión de horas, pero las cosas se extrapolan demasiado. Es inevitable que gente me trate con mucho cariño y otra con sensacionalismo", explicaba en sus declaraciones a EFE sobre la insuficiencia respiratoria que le hizo ingresar en el Hospital General de Villalba (Madrid).

De aquellos momentos "complicados" Merlo se queda con: "el cariño del público": "No sabía que el público me quería tanto, y tanta gente". "Es con lo único con lo que me quedo, con haber vencido ese momento, que fueron unas horas comprometidas; con el cariño de la gente y con el respaldo de los profesionales que hicieron su trabajo sin buscar nada", confiesa.

Aclara que se trató de un momento "puntual" y que esta situación no impidió que a los 15 días de su salida del hospital iniciase una gira por toda España bajo la dirección de Alberto Castrillo-Ferrer con la obra "El test".

Ya de cuelta a casa el actor seguirá compatibilizando su trabajo en "La que se avecina" con sus demás proyectos. El pluriempleo no le da miedo eso está claro: "Lo han hecho mis mayores siempre. No voy a decir que no haya días que estás cansado". También añade que el cansancio es "relativo" ya que "hay muchas más cosas positivas en la balanza", además de que confiesa tiene "el lujo y la suerte" de contar con "varias opciones profesionales" y "elegir" la que más le gusta.

"Me interesa todo lo nuevo, respetando muchísimo a gente que ha hecho funciones que ya se han hecho. Pero hace tiempo que decidí que, mientras pudiera, iba a hacer cosas que nacieran en ese proyecto, y a ser posible de autores españoles", afirma.

En la obra cuatro amigos comparten una velada que estará llena de sorpresas y conflictos. Donde Toni (Merlo) plantea una espinosa hipótesis: "¿Qué escogerías, 100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años?".

