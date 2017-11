30 nov 2017

Las Campanadas de TVE tienen un rostro clásico: el de Anne Igartiburu -puedes leer aquí sus opiniones semanales-. Y ella tiene más que claro que, si hay alguien con quien se siente a gusto en el balcón de la Puerta del Sol, ese es Ramón García.

Ellos son la pareja que el ente público ha escogido para acompañarles a todos ustedes el próximo 31 de diciembre, para que entren en 2018 de la mano de dos de los profesionales con más experiencia en esta retransmisión en la televisión de nuestro país.

Hablamos con Anne sobre sus sensaciones, cuánto ha echado de menos a su compañero y qué le pide al año nuevo.

Corazón ¿Qué significa para usted dar las Campanadas?

Anne Igartiburu Es una gran alegría cada año. Con este, ya van 13 de manera consecutiva en TVE, más las que dí en autonómicas. Así que seguir ahí, con la confianza de la cadena y del espectador, es todo un lujo.

C. ¿Sigue siendo igual de especial que la primera vez?

A.I. Siempre es muy especial, sí. Igual de importante y emocionante que la primera vez.

C. Y, ¿qué es para usted Ramón García como profesional, que vuelve a acompañarle el 31 de diciembre?

A.I. Ramón es un compañero con mayúsculas. He tenido en estos años a muchos 'partenaires' distintos, actores, presentadores, cocineros... pero Ramón fue el primero. El mejor en todo.

Las Campanadas en TVE son las de la tradición"

C. ¿Le echó de menos el año pasado?

A.I. Si, le he echado de menos siempre que no ha estado. Pero he tenido grandes compañeros con los que he vivido esa retransmisión de manera muy bonita. Además, esa noche nos sentimos cerca aunque no estemos juntos, incluso cuando ha estado en otras cadenas. Eso es lo bonito de esta emisión y de esta profesión.

C. ¿Han barajado la posibilidad de que él le deje su capa?

A.I. Él es fiel a su capa, y yo a mi vestido, pero siempre decimos que no es lo importante. Que lo importante es cumplir bien con nuestro cometido, viviéndolo con toda la ilusión y junto a los compañeros de TVE para un día tan importante para los espectadores.

C. ¿Tiene pensado ya el vestido?

A.I. Sí, también seré fiel a Caprile. Estamos ahora en ello

C. ¿Cuál es su recuerdo más especial desde la Puerta del Sol de todas las ediciones que la hemos visto en pantalla?

A.I. Seguramente el año que las di embarazada y junto a Ramon, hace dos años.

C. ¿Qué diferencia a la retransmisión de TVE de las Campanadas del resto de cadenas?

A.I. Para mí, es lógico, son las Campanadas de la tradición, las de toda la vida. Y nosotros intentaremos que así sea: inolvidable

C. Un deseo para 2018.

A.I. Salud y trabajo para todos, aunque sea un tópico. Y estar todos juntos en lo bueno y en lo malo. Apoyándonos e todo.

