La infidelidad que Beyoncé perdonó a Jay-Z

30 nov 2017

Beyoncé y Jay-Z han sido capaces de crear un auténtico imperio alrededor de su imagen. Una imagen de familia perfecta que, sin embargo, se he visto perturbada por algunos episodios, como la bronca que él protagonizó en un ascensor con su cuñada, Solange Knowles.

Ahora sabemos que, en un momento determinado de ese matrimonio idílico, atravesaron una crisis que fueron capaces de superar a base de mucho trabajo juntos. Jay-Z ha concedido una entrevista a 'T: The New York Times Style Magazine' en la que revela que le fue infiel a Beyoncé, lo que les supuso pasar el momento más complicado de sus vidas: cuando él le fue infiel.

"¿Sabes?, la mayoría de la gente se distancia, la tasa de divorcio es como del 50% o algo así, porque la mayoría no puede verse la cara", cuenta antes de añadir: "Lo más duro es ver el dolor que has causado en el rostro de alguien, y después tener que lidiar contigo mismo. Así que la mayoría de la gente no quiere hacer eso. No quieres mirar dentro de ti mismo. Así que te alejas".

El rapero cuenta que fue el estrés lo que le llevó a una situación límite que desembocó en esta infidelidad. "Te pones en modo supervivencia, y cuando haces eso ¿qué pasa? Bloqueas tus emociones. Incluso con las mujeres, te cierras emocionalmente, y no puedes conectar. En mi caso, es profundo. Y después todo ocurre por este motivo: infidelidad…", son sus palabras.

Sí, Beyoncé le perdonó y, ahora, utilizan el respeto a sus respectivos trabajos como terapia emocional.

