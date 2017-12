Sara Sálamo, asustada por la exposición mediática tras comenzar un romance con Isco

1 dic 2017

Compartir en google plus

No lo ha dicho claramente, pero a las pruebas que han ido dejando en las redes sociales se suma el hecho de que ayer, en un acto de Aneke, Sara Sálamo aseguró estar "muy feliz", "muy contenta" y "en un año maravilloso". Vamos, una manera más que sutil de admitir su relación con Isco Alarcón.

La prensa intentó abordarla una y otra vez con el fin de encontrar el titular sobre su noviazgo, pero fue impenetrable. Porque ella no habla de su vida. Aunque, para intentar que se zanjara el tema, dijo: "Yo lo que voy a hablar del tema personal es que estoy muy bien. Estoy en un año muy dulce, estoy muy contenta".

Soy colchoneroa y eso no se puede cambiar, no soy una chaquetera"

Muy contenta, pero sin renunciar a sus valores y sus colores. Porque una cosa es que la hayamos visto más de una vez por el Santiago Bernabéu y, otra, que por amor vaya a cambiarse de camiseta. Y, en eso, sí que fue rotunda: "Yo soy colchonera y eso lo he dicho siempre. Eso no se puede cambiar, no soy nada chaquetera, soy una chica muy fiel".

Sálamo sí admitió que, la exposición que está suponiendo esta nueva relación sentimental, le da algo de vértigo. "El tema mediático asusta un poco, porque he concedido solo un par de entrevistas y como de todo lo que dices de pronto empiezan a salir una serie de declaraciones y ponen en tu boca una serie de cosas que no has dicho, pues la verdad es que asusta. Asusta que se malinterprete lo que dices", declaraba.

Esta primera comparecencia llega tan solo unos días después de que un 'instagramer' mostrara al mundo su primer beso con el centrocampista del Real Madrid, junto al que ya la hemos visto pasear a sus perros varias veces.

Seguro que también te interesa...

Isco Alarcón y Sara Sálamo ya no se esconden

La actriz Sara Salamo, novia de Isco, se desnuda en Instagram

Isco Alarcón hace oficial su relación con Sara Sálamo en Instagram