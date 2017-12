Diego Matamoros, hundido: "Solo veo al psicólogo"

4 dic 2017

La recta final de año está siendo más dura de lo que jamás pudiera imaginarse Diego Matamoros. A sus ya sabidos problemas con Tanit Grande se le suman ahora los obstáculos familiares de los que éramos conscientes la semana pasada.

Diego, que siempre ha estado muy unido a su hermana Laura, parece haber perdido también ese anclaje en uno de los momentos más complicados de su vida, lo que ha provocado que su situación personal haya pasado de mala a mucho peor en cuestión de unos días.

La voz de alarma la daba una mujer que percibió que los hermanos Matamoros dejaban de seguirse en Instagram y lo comunicaba a uno de los colaboradores de 'Sálvame'. Este fin de semana, era María Patiño quien conseguía que Diego hablase para 'Socialité' y explicase qué estaba pasando.

Mi hermana sabe lo mucho que la quiero, aunque no veamos las cosas de la misma manera"

"Estoy alejado de todo el mundo. Solo veo al psicólogo, a la gente más próxima y a Estela. Supongo que esto es algo pasajero, me hubiera gustado que ni trascendiese. Es mi hermana y sabe lo mucho que la quiero, aunque haya veces que no veamos las cosas de la misma forma", sentenciaba.

El hijo de Kiko Matamoros añadía que, a su boda con Estela, tan solo quiere que vayan adultos: "Será una boda de adultos y no de bebés. No pasa nada, mi sobrino puede esperar un día, si no pasa nada. Es una boda que quiero que sea para nosotros, para los adultos y que nadie en ese momento tenga que cuidar de nadie y solo disfrute".

¿Habrá sido ese el motivo de fricción que ha acabado con el buen rollo entre los hermanos Matamoros?

