La entrevista más incómoda de Pamela Anderson

4 dic 2017

Pamela Anderson se sentaba ayer en el sofá de 'Chester', se trataba de la primera estrella internacional en acudir al programa de Risto Mejide. Pero la tensión de Anderson se hizo evidente durante casi toda la entrevista y no precisamente por esto último, sino por las comprometidas preguntas del presentador a la actriz.

La actriz, que se catapultó con su papel de 'Los vigilantes de la playa', se sentó en el sofá de 'Cuatro' sin esperar ninguno de los polémicos temas que Risto iba a tratar en la entrevista. La primera pregunta fue sobre los hombres que habían formado parte de la vida de Anderson, para referirse después a las portadas en 'Playboy'.

"No creo que sea un gran logro salir 15 veces en Playboy. Está bien pero no es cómo ganar el premio Nobel de la Paz", aseguraba la conocida actriz. También recordó al fallecido Hugh Hefner, "Era un tío genial. Todo lo se te pueda ocurrir en tus fantasías, así eran sus fiestas. Todo el mundo terminaba desnudo en la piscina", afirmó Pamela.

También reconoció que el hecho de haber sido una sex-symbol no le ha hecho sentirse incómoda en ningún momento, "Yo siempre he hecho lo que he querido hacer. A mí no me gusta que ni las mujeres ni los hombres me digan cómo tengo que ser como mujer".

Pamela Anderson en el sofá de 'Chester', junto a Risto Mejide. pinit

Durante su entrevista con Mejide se pronunció en algunos temas como: el caso Harvey Weinstein y la independencia de Cataluña.

Sobre Weinstein fue muy clara: "No es una persona maja" (...) "Mi experiencia con él fue mala, pero nada relacionado con lo sexual", aclaraba. "Hay más gente como él, en todos los sectores y hay que saber ser lista para evitar todo esto. Todo el tiempo te dicen que subas a la habitación de alguien. Hay que ser lista y saber esquivar". "Creo que parte de la razón por la que todavía sigo aquí es porque me he hecho respetar por la gente de la industria", concluía Pamela.

Sobre la independencia de Cataluña, la actriz también dejó su opinión clara: "La gente tiene que poder decidir. Estoy a favor de que la gente haga lo que quiera hacer". Además de entrar en el tema de la independencia Pamela Anderson admitió su rechazo a la tauromaquia, como buena defensora de los animales que es.

Hubo otra pregunta más, que sin duda dejó a Pamela Anderson sin palabras. Mejide le preguntó por sus operaciones de cirugía estética, una pregunta que pareció incomodar a la actriz y a la que contestó con un reiterado "No quiero hablar. No quiero hablar de ello. No es muy femenino". Risto no se dio por vencido y continúo intentando sonsacarle la respuesta, a lo que la actriz concluyó con un "Son asuntos privados. Cada uno que haga lo que quiera (...) Yo no estoy ni a favor ni en contra, que cada uno haga lo que le parezca".

Después de esta pregunta la actriz se mostró cada vez más tensa e incómoda, despidiéndose muy friamente de Risto al finalizar la entrevista. "Tengo la sensación de que muy bien no le he caído", afirmaba Risto tras su despedida; una de las más tensas en la historia del programa.

