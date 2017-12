Carlota ('GH Revolution') finalmente denuncia a José María por violación

7 dic 2017

Carlota ha decidido denunciar formalmente a José María, el que fuera su compañero sentimental durante su paso por 'GH Revolution'. La exconcursante afirmó ante los agentes de la policía que la atendienron en la comisaría de Centro en la calle Leganitos que sufrió abuso sexual con penetración en la casa de Guadalix de la Sierra.

Tal y como adelanta La Razón, la joven ha decidido interponer esta denuncia un mes después de que se sucedieran los hechos durante el transcurso del reality show de Telecinco. Siguiendo el protocolo, los agentes derivaron a la concursante a un grupo especializado, la Unidad de Familia y Mujer de la Jefatura Superior de la Policía, que serán los encargados de llevar el caso.

Cuando se sucedieron los hechos, a principios de noviembre y después de que el concursante fuera expulsado del programa, la Guardia Civil ofreció a la joven la posibilidad de poner una denuncia, algo que ella rechazó. Carlota explicó que el día en que sufrió el abuso se encontraba bastante bebida, inconsciente. "Me enteré al día siguiente de lo que había pasado, cuando me lo comunicó la dirección de Gran Hermano" y añadió: "En las primeras horas después de que pasara estaba aturdida y no quise denunciar ante la Guardia Civil, pero he cambiado de parecer".

'Gran Hermano' puso en conocimiento de la Guardia Civil lo sucedido, pero la ausencia de denuncia por parte de Carlota hizo que el atestado no fuese investigado. Ahora, la situación podría cambiar e incluso José María podría ser detenido en las próximas horas. La principal prueba de lo ocurrido es el vídeo que Mediaset entregó a los agentes en el que se puede ver lo sucedido.

