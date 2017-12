Jennifer Lawrence, la estrella que quería ordeñar cabras

10 dic 2017 carlos gonzález

Llevaban más de un año saliendo y ahora hemos sabido que rompieron hace un mes. Todo, eso sí, ha sido amistoso. Tanto, que hasta acudieron juntos a unos premios después de acabar la relación. Jennifer Lawrence y Darren Aronofsky trabajaron, junto a Javier Bardem, en la película '¡Madre!'

Ella era la estrella femenina y él, el director. Aunque el noviazgo, según contó la actriz, no empezó hasta que no terminaron el rodaje. Y eso que el primer contacto entre ambos fue extraño. Así recordaba ella el momento en el que él le propuso que rodaran la cinta: "Me contó las ideas que tenía y dije que sí. Entonces me dio el guion, lo leí y le contesté que tenía graves problemas psicológicos. Pero es una obra maestra".

Lo de los problemas mentales de Aronofsky lo pensaron muchas más personas, además de parte de la crítica. "Dudo si calificarla como la peor película del año o la peor película del siglo", dijo, por ejemplo, el 'New York Observer'. Y hasta Lawrence, al final, lo acabó reconociendo: "Es la primera vez que hago una película que sabemos que no le va a gustar a todo el mundo. Quiero decir que hay gente que la odia".

Lo de la primera vez no era del todo cierto. También su anterior superproducción, Passengers, había recibido bastantes palos. Lawrence, ante esas críticas, aseguró que no estaba avergonzada pero sí "decepcionada consigo misma" y también comentó que hubo cosas que debió "haber estudiado con mayor profundidad" antes del rodaje. Para colmo de males, surgieron mil rumores según los cuales ella se había liado con su compañero de reparto, Chris Pratt. Él se divorció poco después y Anna Faris, su exmujer, aseguró que esas historias la hicieron "sentir insegura" aunque sabía que eran falsas.

El retiro y las polémicas

Quiero tener una granja y hacer cosas como ordeñar cabras"

Estos días, la actriz ha contado además en una entrevista con la revista Elle que está pensando en descansar una temporadita después de siete años trabajando sin parar. "Quiero tener una granja y hacer cosas como ordeñar cabras", dice. Y quizá sea el mejor momento para ello. Después de haber sido durante dos años consecutivos la actriz mejor pagada del mundo, en agosto bajó al tercer puesto, detrás de Emma Stone y Jennifer Aniston. Sus ingresos, según 'Forbes', han pasado de 52 millones de dólares en 2015 a 46 en 2016, y ‘solo’ 24 en 2017.

Puede que el público, como suele decirse, necesite echarla de menos. Al margen de las cabras, Lawrence quiere dedicarse a la política y a colaborar con una ONG que lucha contra la corrupción. Esperemos que esta vez tenga más tacto que hace unos meses, cuando en una entrevista dio a entender que los huracanes que habían azotado su país estaban provocados por "la ira y la rabia de la madre naturaleza" ante el triunfo de Trump. O aquella otra vez, hace ahora un año, en la que contó que mientras rodaba 'Los juegos del hambre' había utilizado unas piedras que los hawaianos consideran sagradas para "rascarse el trasero".

Mucho más discreta se ha mostrado en cambio al hablar de Harvey Weinstein. Cuando estalló el escándalo, mandó un comunicado que decía: "Trabajé con él hace cinco años y no sufrí ningún tipo de acoso ni conocí estas acusaciones. Esta clase de abusos es inexcusable y triste. Mi corazón está con las mujeres afectadas por estos actos repugnantes". Ahora ha asegurado sobre el productor: "Había oído que era un perro, pero conmigo fue siempre casi paternal".

Seguro que también te interesa...

Lo sabíamos: Jennifer Lawrence terminó harta de su ex

Jennifer Lawrence: "Siento que fui violada por todo el maldito planeta"

Jennifer Lawrence: "Enamorarse y querer a alguien da mucho miedo"