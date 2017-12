David Bisbal presume del talento musical de su hija Ella

10 dic 2017

Ha llegado el momento de decorar la casa y este año los famosos han decidido tirar de talento artístico para hacer con sus propias manos los adornos navideños "DIY" más orginales.

Uno de los más entregados ha sido David Bisbal, que con unas piñas y unos botes de pintura, pasó la tarde con su chica, Rosanna Zanetti, y su hija, Ella, creando unos bonitos adornos para dar la bienvenida a la Navidad.

En un original vídeo, en el que podemos ver cómo van tomando forma los adornos, Bisbal saca todo su espíritu navideño a relucir cantando el famoso villancico de Mariah Carey 'All I want for Christmas is you'. En las imágenes, vemos cómo David anima a su hija a cantar con él y podemos escuchar, por primera vez, la voz de la pequeña entonando la popular canción.

Feliz Navidad. Tiempo para estar en familia y disfrutar de los momentos más especiales. Una publicación compartida de db (@davidbisbal) el 8 de Dic de 2017 a la(s) 8:01 PST

Parece que Ella apunta maneras y podría seguir los pasos de su padre en el mundo de la música. ¡El tiempo dirá!

