Begoña Villacís: "En mi casa tienen mucha coña con mi parecido con Meghan Markle"

12 dic 2017

Se dice que todos tenemos un doble en el mundo. Pues ya sabemos quién es el de Meghan Markle (36). Está en España. Más concretamente en Madrid. Se trata de la líder de Ciudadanos de la capital, Begoña Villacís (40).

Ella misma bromeó en su cuenta de Twitter con la comparación que publicaron varios medios cuando se anunció la boda del año: "Entre Buckingham Palace y Cibeles… lo siento, pero me quedo con Madrid", escribió la política, acompañándolo del hashtag #BegoñaVillaSuits.

Incluso, han llegado a confundirla con la futura princesa de Inglaterra en un viaje a Holanda, donde no es especialmente conocida. Ella no duda ni un momento al responder en qué lugar del mundo viviría. Tampoco con qué príncipe azul se quedaría: está feliz con su vida al lado del también abogado Antonio Suárez-Valdés y de sus dos hijas.

Corazón Es increíble el parecido. ¿Cómo lo está llevando usted? Porque ha salido en varios medios de comunicación.

Begoña Villacís muy gracioso. En mi casa, con perdón de la expresión, tienen mucha coña con esto. Cuando lo vi con mis hijas en la televisión, me miraron diciendo: "Mamá, ¿qué haces ahí?". Sus amigas les mandaron mensajes de Whatsapp. Ha sido muy divertido y estoy recibiendo tuits muy graciosos, porque la gente en España, hay que decirlo, tenemos mucho humor. Además, estuve este fin de semana en Holanda, que allí no soy conocida, y la gente se me acercaba y me decían: "Are you, Meghan?" («"Eres, Meghan"?).

C. ¿La paraban?

B.V. Sí, bueno, unas cuantas veces. Y, a alguno, no le dije que no (risas).

Por Madrid solo he tenido miradillas. Ha sido, sobre todo, por las redes"

C. He leído que sus hijas le preguntaron si se iba a casar con un príncipe.

B.V. Yo creo que lo dijeron de broma. Con el padre que tienen aquí, que es producto autóctono, no creo que lo dijeran en serio. Yo lo tengo claro: me quedo con el mío.

C. ¿Qué cree que va a pasar cuando vaya a Londres?

B.V. No lo había pensado.

C. A lo mejor, también la paran por la calle preguntando si es Markle..

B.V. Bueno...

C. Si le propusieran conocerla, que es un poco improbable, ¿aceptaría?

B.V. A mí me da igual. Me gusta conocer a todo el mundo. Los que me conocen saben que me gusta hablar con la gente, pero no porque Meghan sea especial, porque es importante conocer a las personas.

C. ¿Por Madrid aun no le han dicho nada por la calle?

B.V. Por Madrid he tenido miradillas. Ha sido, sobre todo, por las redes. Cuando me miran en Madrid, doy por hecho que es porque me relacionan con Ciudadanos y por el trabajo que estamos haciendo en la ciudad.

C. ¿Prefiere Madrid o...?

B.V. Entre cualquier sitio y Madrid, me quedo con Madrid. Lo tengo claro.

Seguro que también te interesa...

Begoña Villacís bromea con su parecido con Meghan Markle