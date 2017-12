Fergie ('Black Eyed Peas') habla sobre sus experiencias con las drogas

12 dic 2017

Fergie reaparece de nuevo en los titulares, en este caso a consecuencia de su última entrevista para 'iNews', en la que ha relatado sus duras experiencias con las drogas. Un tema oscuro de su pasado que ha decidido hacer público y que refleja en su nuevo videoclip, 'A little work'.

La cantante ha confesado que las drogas y en concreto la metanfetamina llegó a convertirse en el centro de su vida, hasta el punto que "alucinaba todos los días", afirma.

La artista de 42 años también afirma que: "Sufrí psicosis y demencia inducida por las drogas químicas. Alucinaba todos los días. Después de dejar de consumir esa droga, mi cerebro tardó un año en estabilizarse y que yo dejara de ver cosas. Simplemente me quedaba sentada, viendo aparecer al azar una abeja o un conejo", asegura al medio británico.

Afirma también que llegó a obsesionarse con que la perseguían y optó por acudir ala Iglesia para solucionar sus problemas. "Intentaron echarme, porque me estaba moviendo por los pasillos de una forma loca. Pensé que en la iglesia había una cámara de infrarrojos tratando de escanear mi cuerpo. Pasé corriendo por el altar hacia un pasillo y dos personas me perseguían. Recuerdo haber pensado que si iba fuera y el equipo de SWAT estaba ahí, tenía razón todo el tiempo. Pero si no estaban, entonces son las drogas las que me hacen ver las cosas y terminaré en una institución. Y si realmente son las drogas, no quiero vivir mi vida más de esta manera. Salí fuera de la iglesia y, obviamente, los SWAT no estaban. Solo estaba yo en un aparcamiento. Fue un momento de liberación", asegura Fergie.

#ALittleWork [link in bio] Una publicación compartida de Fergie (@fergie) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 4:09 PST

Todas estas experiencias la ha reflejado en su nuevo videoclip. Afirma que quiere que su experiencia pueda ayudar a otras personas a superar su problema con las drogas o a no caer en él. Con respecto a eso asegura que para ella "el tema de las drogas era algo muy divertido, hasta que dejó de serlo. Pero doy gracias todos los días de que me pasara a mí. Porque esa es mi fortaleza, mi fe, mi esperanza para algo mejor", añade.

