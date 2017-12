Raphael: "Me han matado muchas veces y es increíble"

12 dic 2017

La pasada semana Raphael tuvo que cancelar un concierto y ser recogido en una ambulancia, lo que asustó a sus seguidores y dio paso a los rumores sobre su estado de salud.

Fue él mismo el que, a través de sus redes sociales, desmintió que sufriese problemas graves y afirmó que solo se trataba de un resfriado. Además, tuvo que reafirmarlo en una entrevista con Toni Garrido que realmente se encuentra bien y con mucha energía: "Me han matado muchas veces y es increíble que sigan sin contrastar la información. Yo he tenido un resfriado de siete días y aunque se puede cantar resfriado los tres del medio son los más complicados y me vi obligado a cancelar el concierto de Las Palmas".

El cantante ya ha confirmado que se volverá a subir a un escenario el próximo día 14 de diciembre y que aquel día: "cancelé porque considero que el público se merece algo mejor que lo que podía dar. Volveré", puntualizó el cantante en el programa de Cadena Ser 'Hoy por Hoy'.

