Emily Mortimer, la actriz que se juega el Goya protagonista contra PenÃ©lope Cruz y Maribel VerdÃº

Penélope Cruz, Maribel Verdú, Nathalie Poza y... YEmily Mortimer. La londinense se ha colado en la lista de las nominadas al Goya en la categoría de Mejor actriz protagonista y ha generado la pregunta lógica entre los menos avezados en materia cinematográfica de ¿quién es ella?

Emily está nominada por su papel en la cinta 'La librería', pero, a sus 46 años, ha trabajado en una lista de películas que incluye títulos como 'Spectral', 'Shutter island', 'Paris, je t'aime', 'Notthing Hill', 'Scream 3' o 'Match point'. Claro, que siendo hija del guionista John Mortimer, tenía el componente genético el amor por el séptimo arte.

Aunque quizás, al público español le suene más por su trabajo en la serie 'The Newsroom', donde daba vida a MacKenzie McHale.

Mortimer, que debutó en la gran pantalla en 1996 con 'Los demonios de la noche', también le debe al cine parte de su vida familiar. Nos referimos a que encontró a su marido en un rodaje. Fue en 'Trabajos de amor perdidos, en el año 2000, cuando coincidió con Alessandro Nivola. Junto a él tiene dos hijos, Samuel John, nacido en 2003, y May Rose, nacida en 2010.

En alguna ocasión ha confesado que, el día de su boda, contrató una banda de punk para que amenizaran la fiesta, puesto que es una gran amante de este género musical. Como también se sabe de ella que estudió en la escuela femenina St. Paul, donde compartió aulas con su hoy colega de profesión Rachel Weisz.

Por si queremos irnos haciendo una idea de cómo aparecerá el 3 de febrero -en caso de volar desde el barrio londinense de Brooklin hasta Madrid-, ella definió su estilo hace unos años en una entrevista con 'El País'.

"Lo disfruto mucho, aunque a veces he ido hecha un desastre y he deseado no haber asistido. Es otra forma de interpretar. Mi estilo diario es más lesbian chic. Adoro los vaqueros y camisas masculinas… y a Stella McCartney o Mary Katrantzou", dijo en aquella ocasión.

Veremos si es capaz de arrebatarle 'el cabezón' a las estrellas patrias con las que se bate el cobre.

