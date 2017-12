Ivonne Reyes: "Me da pereza hablar de Pepe Navarro"

13 dic 2017

Si hay un tema que ha copado titulares desde el pasado fin de semana -amén de la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco- ese es el de la separación de Pepe Navarro y Lorena Aznar después de ocho años de relación.

El presentador, que se limitó a confirmar la noticia horas después, no dio, sin embargo, detalles sobre los motivos que les han llevado a tomar esta decisión. Algunos han especulado estos días con el hecho de que Lorena se haya cansado del foco mediático que ha acaparado la batalla entre Pepe e Ivonne Reyes.

Y como la venezolana fue captada ayer en el aeropuerto de Madrid, la prensa aprovechó para preguntarle su opinión por la separación del padre de su hijo. Su respuesta fue tajante: "Me da mucha pereza hablar de Pepe Navarro. Estoy en otra onda".

Con todo mi respeto, ¿a mí qué me importa?

"No me importa. Con todo mi respeto, ¿a mí qué me importa? A mi no me importa la vida de ninguna de estas personas. Yo estoy viendo, mi vida está bien. Estoy trabajando y feliz", añadió al respecto.

También expresó su deseo de que su enfrentamiento en los juzgados con Navarro llegue a su fin, porque está harta de las teorías y conjeturas de la prensa. "Yo espero que termine ya. Porque entre que se van creando telenovelas intermedias para dar audiencia… Me parece fenomenal el rating, pero si cobrara también sería ideal", advirtió.

Seguro que también te interesa...

Pepe Navarro se divorcia de Lorena Aznar

Pepe Navarro habla de su separación de Lorena Aznar

Famosos que rompieron en 2017