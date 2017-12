Así es Santiago, el hijo de Federico Trillo que lidera el grupo 'Modo avión'

13 dic 2017

Santiago, el hijo pequeño de Federico Trillo, lidera desde un año el grupo pop 'Modo avión'. El joven de 25 años sigue la trayectoria de otros hijos de hombres poderosos, como Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP que triunfa con 'Taburete'.

Soltero y sin compromiso, Santiago compagina la abogacía con la música. En 'Modo Avión', el hijo de Federico Trillo ejerce de vocalista y guitarrista, y es además compositor de la mayoría de las canciones del grupo. Nacido en 1992, es el quinto hijo de Federico con la abogada María José Molinuevo. Su música se puede escuchar en las plataformas digitales y cada vez cuenta con más seguidores. Santiago comparte banda con sus primos Juan Carlos, Tomás y Álvaro.

En declaraciones a La otra crónica, Santiago se define como "autodidacta" y explica que en su casa "siempre se ha tocado la guitarra. Mi padre, mi hermano mayor... Ellos me han enseñado. También tenía un libro de música de pequeño y gracias a él aprendí los acordes...".Y añade: "A mí me gusta la música anglosajona. Nirvana, Crystal Fighters... Pero en casa he escuchado de todo. Mi padre nos pone a todo volumen desde música clásica hasta Chavela Vargas, Joaquín Sabina, Elvis Presley, los Beatles...".

Con letras cargadas de sensibilidad, Modo Avión comienza a despegar en el mundo de la música,encargándose entre los miembros de su banda incluso de los arreglos musicales. Su gran actuación tuvo lugar el pasado mes de octubre en las fiestas de la pilarica donde arrancaron su actuación con uno de sus mayores éxitos: Frío corazón.

