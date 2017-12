Mónica Pont: "Se ha cometido una injusticia con la custodia de mi hijo"

15 dic 2017

En el almuerzo de la peña Cuarto Poder en Casa Lucio, Mónica Pont habló sin tapujos de lo que considera un auténtico calvario judicial. "Me he gastado más de 250.000 euros en este proceso y hoy ya no puedo hacer nada más. He tenido a los mejores abogados, en informes, investigadores… Mi ex comenta que le da mucha pena haberme ganado porque reconocía que me habían hecho una injusticia ya que no había nada contra mí para no haberme dado la custodia de mi hijo", explica.

"Desde los 14 años trabajo como modelo y como actriz. Puedo decir bien alto que jamás me ha mantenido un hombre, por lo que no entiendo de dónde viene la fama que algunos me han puesto. Debe de ser porque soy alta y rubia, pero hasta los regalos que me han hecho los he devuelto". Así se defiende Mónica Pont de las etiquetas que le han colgado y que resurgieron durante la batalla legal que ha mantenido todos estos años con Javier Sagreda –el padre de su hijo– por la custodia del menor.

Resignada tras saber que no podrá tener a su hijo a diario, Mónica se protege: "Vivo al lado de un colegio y evito las horas de entrada y salida de los alumnos porque me pongo a llorar", cuenta.

