La viuda de Philip Seymour Hoffman sabía que el actor moriría de sobredosis

15 dic 2017

Philip Seymour Hoffman fue hallado muerto en diciembre de 2014. El cuerpo sin vida del actor se encontraba en el servicio con una aguja clavada en el brazo, lo que hizo pensar desde el principio que una sobredosis había provocado el fatal desenlace.

Ahora, la que fue su pareja Mimi O'Donell, con quien compartió 13 años de amor, ha roto su silencio y ha publicado en Vogue una carta en la que relata cómo se enfrentó a la muerte del actor. "Tan pronto como Seymour empezó a consumir heroína de nuevo, lo sentí", comienza. "Le dije: 'Vas a morir. Eso es lo que pasa con la heroína'. Cada día estaba lleno de preocupación. Cada noche, cuando él salía, me preguntaba: ¿lo volveré a ver?".

Mimi relata cómo Philip Seymour Hoffman pasó de consumir medicamentos a la heroina, una droga que acabaría con su vida a los 46 años. La viuda del actor recuerda cómo una de las veces que regresó de rehabilitación le notó diferente, motivo por el que la pareja acordó su traslado a un apartamento cercano, de tal forma que no alarmara a sus tres hijos.

Cuando recayó en las drogas, decidieron ser honestos y contar toda la verdad a los descendientes de la pareja para que pudieran acudir a rehabilitación a visitarle, según describe en su escrito Mimi O'Donell. "Le hicieron preguntas, que él respondió con su habitual honestidad. Él nunca dijo, 'me estoy inyectando heroína', pero les dijo lo suficiente para que ellos lo supiesen, y estaban simplemente felices de verle. Fue duro cuando nos marchamos, porque todos querían saber por qué él no podía irse con nosotros. Pero fue sano para nosotros lidiar con ello juntos, como una familia".

Cuando todo empeoró

En 2012, cuando acabó la obra en 'Broadway Death of a Salesman', comenzó el consumo de drogas con prescripción médica. "Por primera vez me di cuenta de que su adicción era más fuerte que nosotros. Era el momento de dejarle ir. Le dije: 'No te puedo monitorizar todo el tiempo. Te quiero, estoy aquí para ti, y siempre lo estaré. Pero no te puedo salvar'".

Todo empeoró tras el rodaje de 'Los Juegos del Hambre', en su regreso a Nueva York, Mimi detectó que las cosas no iban bien. "Llamé a varias personas para decirles que debíamos vigilarle. Luego él empezó a drogarse de nuevo, y tres días después estaba muerto. Estuve esperando su muerte desde el día que volvió a las drogas, pero cuando finalmente pasó, golpeó con una fuerza brutal. No estaba preparada".

