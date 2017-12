Cesc FÃ¡bregas y Daniella Semaan anuncian su boda

18 dic 2017

¡Nueva boda para el próximo año! Cesc Fábregas y Daniella Semaan se han comprometido. Tras más de seis años de relación sentimental y tres hijos en común, la pareja ha decidido pasar por altar para dejar atrás el noviazgo y dar paso al matrimonio.

Ha sido el futbolista el encargado de hacer pública la noticia publicando en sus redes sociales una imagen en la que muestra su mano entrelazada con la de Daniella, donde se puede ver un anillo de compromiso. Fábregas completa el anuncio con un hashtag en el que se puede leer "For better or worse" (en lo bueno y en lo malo).

#forbetterorworse Una publicación compartida de Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) el 17 de Dic de 2017 a la(s) 8:20 PST

Daniella Semaan no ha podido contenerse y ha respondido en la publicación de su chico con un cariñoso texto: "Sí al hombre de mi corazón. Te quiero tanto".

Una relación consolidada

Cesc y Daniella se conocieron en 2011, poco después de que la modelo terminara su relación sentimental con el padre de sus dos hijos mayores. La diferencia de edad entre ellos nunca fue un impedimento para su relación, aunque muchos no apostaron porque fuera a ser muy duraradera.

Dos años después de iniciar su noviazgo, la pareja recibió a su primera hija en común: Lia. En 2015, Cesc y Daniella darían la bienvenida a su segunda hija, a la que pusieron por nombre Capri. Dos años más tarde, en abril de 2017, ampliaron la familia con la llegada del primer niño para Fábregas: Leonardo.

Ahora, la pareja sellará su relación con una romántica boda de la que aun no se sabe la fecha ni el enclave en el que tendrá lugar. Apostamos a que el verano será la época elegida por el futbolista y la modelo para convertirse en marido y mujer. ¡Enhorabuena!

