Samanta Villar: "La maternidad destruye tu vida"

18 dic 2017

Samanta Villar habló en 'Chester' sobre su polémica trayectoria profesional. En la entrevista con Risto Mejide la periodista defendió una vez más su forma de ver la maternidad y habló de su libro 'Madre hay más que una'. Libro por que fue muy criticada y en el que expone otro punto de vista de como la maternidad cambia la vida de una persona.

El publicista comenzó preguntándole por su personalidad. Algo a lo que Samanta contestó: "yo cuento mucho. Soy muy contundente y no pienso en las consecuencias que pueden tener mis palabras. Me gusta transmitir con pasión", aseguró a Mejide. Continuó hablando sobre la libertad de expresión y afirmó: "Existe la libertad de prensa pero hay que lucharla a brazo partido, te tienes que partir la cara con tus jefes para que te dejen hacer tu trabajo bien".

Risto se interesó por el polémico libro de Samanta. Una publicación que la periodista hizo después de tener mellizos y tras varios años intentando ser madre. "Solo nos han contado una parte de la verdad. De la maternidad nos han contado siempre lo bonito y hay toda una parte de sacrificio, de llevarte al límite, incluso de dolor físico… Si me lo llegan a contar antes, me lo hubiera pensado tres veces", aseguraba de forma contundente a Risto.

Pero el momento más tenso de 'Chester' fue cuando apareció en el programa de Risto, la primera invitada. En esta ocasión la invitada fue Cristina Ysasi, una madre anónima que quiso rebatir el punto de vista de Samanta Villar sobre ser madre. La invitada aseguró estar en contra de las palabras de Samanta Villar y añadió que: "no necesitábamos tu libro para concienciarnos. Me cuesta comprender que una madre sea capaz de hacer las declaraciones que has hecho. No sé si son fruto de una técnica de márquetin".

Somos menos libres cuando somos madres" Samanta Villar

Unas palabras que no gustaron nada a la periodista y a las que contestó: "Imagino que a tu hija le vas a decir que no juzgue a nadie sin conocerlo. ¿Por qué no lo haces conmigo? Me parece de muy mala educación. Ten cuidado con eso"(...) "Tú no sabes lo que es estar año y medio sin dormir. Tengo otra visión de la maternidad. La maternidad destruye tu vida", añadía malhumorada la periodista.

La periodista zanjó muy contrariada la polémica y se despidió de Risto sin llegar a ningún punto de acuerdo con el presentador. "Por supuesto que somos menos libres cuando somos madres. Es interesante que siempre somos las mujeres las que juzgamos a las mujeres. Siempre sale una mujer diciéndote cómo se tiene que vivir la maternidad. Me parece increíble", colcuía Samanta.

