Julia Navarro: "Con Argos nunca me siento sola"

20 dic 2017 ángeles villacastín

Julia Navarro (64) me explica, antes de empezar la entrevista, que Argos es el nombre de su mascota y está sacado de la Odisea (Homero), uno de sus libros de referencia.

Me cuenta que, cuando Ulises llega a Ítaca, el único que le reconoce después de todo el periplo por el Mediterráneo es su perro, Argos: "Siempre me impresionó mucho esta historia".

C. ¿Y qué hace una mujer como usted con un perro como este? Me refiero al tamaño.

J.N. Argos me acompaña mientras escribo todos los días. Él se sienta a mi lado, es mi mejor compañía a la hora de escribir, incluso, hablo con él. Le comento: "Me estoy atascando" o "no sé cómo resolver esto". Él me mira y tuerce la cabeza, me entiende perfectamente. Es un ser absolutamente inteligente, cariñoso y leal.

C. ¿La inteligencia de Argos está al mismo nivel que la del resto de la familia?

J.N. (Risas) No se trata de que sea más ni menos. Soy una apasionada de los animales, en especial, de los perros, y Argos es uno más de la familia. Si yo no me encuentro bien, inmediatamente, lo percibe, se pone nervioso. Sí, es un perro muy inteligente.

C. Ahora que se reivindica la conciliación familiar, ¿Argos ayuda?

J.N. A mí me ayuda muchísimo, es una compañía impagable. Si estoy sola en casa, pero está Argos, no me siento sola.

C. En las Navidades se regalan muchas mascotas que, meses más tarde, son abandonadas por sus dueños. ¿Qué opinión le merecen estar personas?

J.N. Yo les diría que se lo piensen mucho. Los animales son seres vivos y tienen unas necesidades que hay que estar dispuestos a darles. Los perros tienen que salir a la calle, comer, vacunarse, se pueden poner enfermos… Los Reyes Magos no los traen para que, cuando llegue el verano, los dejes tirados en la carretera. Además, yo recomiendo que se adopte. Ahora, hay muchísimos perros que lo necesitan y son muy agradecidos y conscientes de que se les está dando una segunda oportunidad.

Soy una apasionada de los animales, en especial, de los perros"

C. ¿Se deben endurecer las sanciones por abandono y maltrato a los animales?

J.N. El nivel de civilización de un país también se mide por cómo se trata a los animales y en este sentido a España hay que ponerle un suspenso, tenemos algunas costumbres bárbaras. Cada vez que pienso que hay un pueblo que se divierte tirando una cabra desde un campanario, realmente me produce un estremecimiento. Creo que hay que endurecer las leyes.

C. Julia, es usted una escritora de éxito. ¿Cómo se digiere?

J.N. He tenido mucha suerte. He contado con la complicidad de los lectores. Mi vida no ha cambiado absolutamente nada. Sigo teniendo los amigos de siempre, voy a los mismos lugares. Sería una estúpida si pensara que siempre voy a gustar. Con cada libro partes de cero y te la juegas, sales a conquistar el favor de los lectores. Hay que tener los pies en el suelo y no despegarlos.

C. Si tuviera que salvar uno de sus libros, ¿cuál sería?

J.N. Todos, los libros son una parte de mí. Es como si tuviera que renunciar a un brazo o un dedo. Cada libro responde a un momento determinado de mi vida.

C. ¿Está trabajando en su nueva novela?

J.N. Llevo dos años trabajando en una novela. La comencé a escribir al mismo tiempo que mi último libro, Historia de un canalla. Estuve durante unos meses intentando escribir las dos, pero fue muy complicado. La guardé en un cajón y, ahora, la he retomado.

C. Los últimos datos del paro apuntan a que el 96% son mujeres. ¿Estamos retrocediendo?

J.N. Sin duda, la crisis ha sido devastadora, ha dejado a muchísima gente en el camino, sobre todo a los jóvenes, mayores de 50 años y, especialmente, mujeres. Ahora parece que las cosas van mejor pero, repito, hay mucha gente que se ha quedado en el camino. No veo motivo para sentirnos mejor.

C. ¿La cultura es una asignatura pendiente para nuestros políticos?

J.N. La cultura no está en la agenda de los políticos. Ni en la del PP ni en la del PSOE, ni en la de ningún gobierno autonómico. Este es un país donde la gente piratea con absoluta impunidad, sin que pase absolutamente nada. Incluso, hay gente que lo encuentra muy gracioso.

Seguro que también te interesa...

Carlos Hipólito: "He tenido perros desde pequeño"

Juan y Medio: "Al caballo no se le ha hecho justicia"