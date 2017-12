La hija de Gloria Estefan se declara a su novia

20 dic 2017

La hija de la cantante Gloria Estefan, Emily Estefan, de 23 años, lleva varios meses compartiendo imágenes y photocall con su chica, Gemeny Hernandez, pero no ha sido hasta ahora cuando ha confirmado su relación a través de las redes sociales.

Lo ha hecho a través de una foto y un texto que la acompaña. "Feliz aniversario para mi persona delicada, audaz, inteligente, importante, honesta, cariñosa, divertida (pero no más divertida que yo), valiente, compasiva, paciente, ruda, talentosa y la más hermosa… Flor de luna. Te quiero", ha escrito la joven.

También su chica ha escrito un mensaje de amor a la joven junto a varias imágenes y un vídeo. "¿Qué tienes que decir sobre nuestro aniversario?", Pregunta, como si mi amor por ella pudiera encontrar su lugar de descanso entre las líneas ondulantes de letras convertidas en palabras. No puede. ¿Qué haces cuando tu vida se detiene como resultado de una reunión, una persona? ¿Cómo le haces frente? ¿A donde vas? Imagino que estas son las cosas que me hubiera preguntado a mí mismo si tuviera alguna opción en el asunto. Pero no lo hice", ha escrito.

Emily comenzó a principios de 2017 su carrera musical y parece que una de las cosas que comparten es su pasión por la música. Eres luz, eres belleza, estás en casa y eres todo lo que aspiro a ser. "PD Escuchar nuestras voces juntas es lo más cercano que he estado al cielo", ha terminado Gemeny Hernandez.