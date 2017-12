Lucas Hernández se salta la orden de alejamiento y tendrá un hijo con su novia

20 dic 2017

Lucas Hernández y su novia, Amelia de la Osa, están esperando su primer hijo. Ha sido ella la encargada de hacer oficial el embarazo, publicando en las redes sociales una imagen de su primera ecografía.

La noticia no ha dejado de sorprender a los seguidores del jugador del Atlético de Madrid, puesto que tiene una orden de alejamiento por la que no podía acercarse a menos de 500 metros de su novia por orden de un juez.

Fue en febrero cuando tuvo lugar la discusión entre Lucas y Amelia que desenvocó en un un forcejeo en el que se arañaron y se pudieron agredir mutuamente. Amelia declaró que el jugador de fútbol "Me dejó encerrada en el coche. Me cogió de los pelos y me golpeó contra un muro". Como resultado, el juez interpuso la orden de alejamiento que la pareja ya se ha saltado en más de una ocasión.

El pasado mes de junio, Lucas Hernández y Amelia de la Osa viajaron a Las Vegas y celebraron su boda. Después, se relajaron en una romántica luna de miel en las Bahamas. A su vuelta, el jugador rojiblanco fue detenido en Barajas por viajar con su pareja a pesar de la orden de alejamiento.

Ahora,Lucas y Amelia esperan su primer hijo juntos o que significa que, una vez más, se han saltado la orden dictada por el juez.

