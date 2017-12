Mariló Montero: "Soy feliz tanto sola como acompañada"

26 dic 2017 lola gambau Madrid

La Fundación Nacional para el Fomento de la Donación Altruista en España (Fundaspe) ha otorgado a la periodista navarra el premio Periodista del año 2017 por su artículo Héroes del silencio, en el que narra «de forma excepcional el acto tan sencillo y a la vez tan importante como es la donación de sangre. Este relato anima a colaborar con la donación, tan necesitada de apoyos mediáticos».

Corazón. ¿Desde cuándo es donante de sangre?

M.M. Desde hace muchísimos años, porque mi padre falleció en un accidente de coche y en casa siempre hemos estado agradecidos a las personas que donaron sangre para él. También han tenido problemas dos de mis tres hermanos y siempre he estado concienciada con el tema.

C. ¿La salud tiene precio?

M.M. No tiene precio, pero cuesta mucho. Se calcula que en España hay unos 791 hospitales censados, con un aforo de 158.566 camas, pero hay centros desbordados por personas enfermas. Unas requieren un tipo de atención y otras, de nuestra sangre para vivir. No hay elemento químico o farmacológico que sustituya a la sangre. Donde hay sufrimiento, hay heroísmo y donde hay héroes, hay esperanza. Los donantes son héroes en silencio con un compromiso inquebrantable ante el orgullo del deber cumplido.

C. Se tomó un año sabático y se fue a vivir a Nueva York, ¿qué planes tiene?

M.M. He recibido varias ofertas televisivas, pero todavía no me ha enamorado ninguna. Es posible que los telespectadores crean que no estoy haciendo nada porque no me ven en televisión, pero no paro de trabajar. Estoy muy feliz, muy ocupada, escribiendo muchos reportajes y soy la consejera editorial del grupo Joly.

C. ¿Los medios de comunicación nos ocupamos poco de divulgar las labores sociales?

M.M. Sí, sería bueno que los medios de comunicación destacaran más la parte buena de los seres humanos en lugar de incidir en lo negativo.

C. ¿Tanto ha cambiado la tele que le ha dejado de gustar o ha cambiado usted?

M.M. Yo siempre he sido así, no he cambiado. Es cierto que la televisión ha cambiado mucho, pero me gustaría que, en esa forma nueva de ver televisión con la entrada de cadenas como Netflix o BBO, se hicieran programas de divulgación social que reflejaran la bondad humana.

C. Está inmersa en un proyecto con la ONU, ¿de qué se trata?

M.M. Colaboro con la Fundación Inspiring Girls España, que promueve la igualdad desde las escuelas, y con el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Escribo las historias humanas y sociales que documentan los activistas de la ONU en los países donde trabajan y también voy a hacer alguno de esos viajes humanitarios. Trabajo en colegios donde han hecho experimentos por la igualdad, como una maestra que pidió a sus alumnos que dibujaran a un bombero, un aviador y un médico. Todos los niños y niñas, de ocho y nueve años, pintaron hombres, pero luego se presentaron en la escuela una bombera, una militar femenina de aviación y una médico. Con eso aprenden que no debemos prejuzgar las profesiones en función del sexo.

C. ¿Qué ha aprendido de su experiencia neoyorquina?

M.M. Que mis padres me educaron para ser una buena persona. Si de verdad consigo llegar así al final de mi vida, intentando arreglar algunos defectos que he adquirido a lo largo de ella, conseguiré un buen epitafio para mi tumba. No me importa hablar de muerte cuando, con la donación de sangre, solo hablamos de vida.

C. ¿Ha encontrado pareja durante este tiempo en el que ha vivido fuera de España?

M.M. Nunca he entendido por qué razón se nos pregunta eso a las mujeres. Parece que si estás sola, sin pareja, no estás completa y eso no es cierto. Mi vida está completa y soy feliz tanto sola como acompañada.

C. ¿Qué opina sobre las supuestas violaciones en grupo a chicas jovencitas e incluso menores de edad, que están multiplicándose estos días?

M.M. Yo intento buscar la parte positiva de esta desgracia: ese machismo se da a conocer más. Los abusos a mujeres han existido toda la vida. Por eso es tan importante que desde el colegio se eduque en igualdad a niños y niñas.

C. ¿Alguna vez ha sufrido abusos sexuales en su trabajo?

M.M. Sexuales no, pero sí he sufrido abusos laborales por cuestión de género. En su momento ya dije que tuve un jefe que no me subía el sueldo porque decía que yo tenía un marido que ganaba mucho dinero. Pero sí se lo subía a mi compañero, que tenía menos responsabilidad que yo, porque se había divorciado dos veces. Y cuando me han tratado mal, en plan despótico, con voces o gritos, también lo he denunciado.

C. Las famosas de Estados Unidos denuncian a los acosadores con nombres y apellidos, ¿por qué no se hace lo mismo en España?

M.M. En España, la actriz que denuncia abiertamente a su agresor se queda sin trabajo. ¡A ver quién es la guapa que se atreve a dar nombres y apellidos!

C. ¿Le preocupa que a su hija (Rocío Crusset) le pase algo así?

M.M. Rocío está capacitada para resolver sola sus propios asuntos.

C. ¿Ve con frecuencia a su hijo, Alberto?

M.M. Mi familia está muy unida. Ahora, viajaré a Sevilla para pasar las Navidades. Allí nos reuniremos todos alrededor del árbol y el Belén.

C. ¿Qué deseo pide a 2018?

M.M. Que todas las personas se hagan donantes de sangre constantes.

