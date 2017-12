Verónica Echegui: "He sufrido mucho acoso. Es constante y asqueroso"

27 dic 2017 lola gambau

Triunfó en 'Yo soy la Juani' hace diez años y su carrera no ha parado de subir. El 5 de enero estrena la película 'Me estás matando Susana', pero también triunfa en televisión y en teatro.

A principios de año la veremos en la serie 'Apaches', en Antena 3, y está rodando otra para el canal estadounidense FX, Trust, donde interpreta a una amante del magnate Paul Getty.

Corazón En 'Me estás matando Susana', Gael García Bernal y usted forman una pareja conflictiva

Verónica Echegui Es la historia de amor y desamor entre Eligio (García Bernal) y Susana (yo). Él es actor de teatro, pero ha recurrido a las telenovelas y a la publicidad para ganarse la vida. Es un macho mexicano, seductor, infiel y fiestero y muy, muy celoso. Yo soy su pareja, una joven escritora española que le abandona súbitamente para aprovechar una beca que le ha concedido una universidad de Iowa. Eligio va a buscarla y, a partir de ahí, la película muestra las contradicciones entre el amor y la idiosincrasia machista de él.

C. ¿Soportaría a un machista como Eligio en su vida?

V.E. No. Pero, por desgracia, este tipo de relación se da bastante en la actualidad. Es una relación tóxica, codependiente… Continúan juntos, haciéndose daño, pero no pueden soltarse.

C. ¿Celos y amor son parejos?

V.E. En mi opinión, no. Pero el sistema educativo que tenemos solo nos llena de información. Los jóvenes están perdidos, no saben qué necesitan, qué sienten y dónde están los límites.

C. Usted siempre ha roto una lanza en favor del feminismo.

V.E. Porque todavía hay gente que compara machismo y feminismo, como contrapuestos. El machismo considera que la mujer es inferior al hombre, mientras que el feminismo no aboga porque la mujer sea superior al hombre; lo que reclama es que las capacidades y derechos de hombres y mujeres sean las mismas. Lo único que tienen en común es que se necesita el feminismo para combatir el machismo. No es una batalla contra los hombres.

C. ¿Hay miedo al poder sexual de la mujer?

V.E. Por supuesto. Hay miedo a que las mujeres seamos libres. La mentalidad cristiana nos ha hecho mucho daño, cuando en realidad el sexo es una energía positiva de la vida. Todos, hombres y mujeres, podríamos ser multiorgásmicos; solo hay que practicar. También es cierto que existe un poder femenino sensual y erótico, y una necesidad nuestra de expresarlo.

C. ¿Sexo y acoso sexual van parejos?

V.E. El acoso sexual forma parte del mundo. A mí me tocó pasar por una situación laboral en la que me tocaron el culo y monté un pollo tremendo. Y, en mi vida personal, he sufrido mucho acoso, es constante, repugnante y asqueroso. Las mujeres vivimos con un temor continuo.

No sé por qué funciona mi relación con Álex García"

C. Desde 2010 tiene pareja, Álex García. Han trabajado juntos en tres películas y han estado en el teatro con la obra 'El amante'.

V.E. Sí, ha funcionado tan bien que volvemos en marzo de 2018. Álex es productor en esta obra y yo actúo con Dani Pérez Prada, que es un actor increíble.

C. Su chico dice de usted: "Es la actriz más generosa y más talentosa con la que he trabajado". ¿Y usted qué dice de él?

V.E. Que es la persona más divertida que he conocido en mi vida. Nuestra admiración y cariño es mutuo en los siete años que llevamos juntos. Álex es un actor con un talento increíble, con una gran capacidad para aprender y un hombre muy inteligente. Él dice que yo soy generosa, pero él sí que lo es. En El amante es el productor, pero lleva años maquinando ideas e historias para que el teatro sea más interactivo, para que el público participe.

C. ¿Cómo se define usted?

V.E. Álex me define como un polvorín y es cierto, me siento bastante así. Los dos somos muy cariñosos y cuando me preguntan la fórmula de por qué funciona nuestra relación, siempre contesto que no lo sé.

C. Ahora está rodando 'Trust', junto a Hilary Swank y Donald Sutherland.

V.E. Con 'Trust' estoy emocionada. Cuenta la historia del millonario Paul Getty. Yo doy vida a una de las cuatro amantes del magnate y la experiencia ha sido maravillosa. Estuve rodando en junio con Donald Sutherland, con Hilary Swank y con Brendan Fraser.

C. Desde 2015 está en la serie británica de misterio 'Fortitude'. Está convirtiéndose en una actriz internacional, como Penélope Cruz o Banderas.

V.E. El caso de Penélope o Banderas es diferente, porque la época es distinta. Ahora, casi todas las series y películas buscan reparto internacional. Es normal que puedas hacer una serie con los monstruos de Hollywood. Yo no me veo viviendo allí, pero sí pasando temporadas.

C. En la película 'Seis puntos sobre Emma' interpretaba a una chica ciega, empeñada en ser madre. ¿A usted le llama la maternidad?

V.E. Sí, quiero tener hijos y que vengan cuando tengan que venir. No tengo intención de planificar nada ni quiero plantearme que la maternidad pueda afectarme a mi carrera. Si empiezas a poner pegas, nunca encuentras el momento. No tengo intención de sacrificar mi vida personal por un trabajo. Sé que cuando me muera me gustaría estar rodeada de una familia.

C. ¿Cómo prepara las fiestas navideñas?

V.E. Las voy a pasar con la familia, en el norte. Me privan los carabineros. Mi aspiración es ser vegetariana, pero con la vida que llevo, es difícil.

