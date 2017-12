El cuento de Navidad de Arévalo

27 dic 2017 PACO ARÉVALO

Paco Arévalo nos ha hecho llegar un escrito titulado "Quién me iba a decir a mí que sin sabelo iba a conocer al auténtico Santa Claus" que reproducimos íntegramente:

"Hace ya muchos años... Como si se tratara de un cuento de Navidad, y en un momento un tanto complicado profesionalmente, mi representante por entonces, Arturo del Piñar, me ofreció un trabajo para actuar en Navidad en la casa de una persona a la que le gustaban mucho mis chistes y que admiraba mi trayectoria. Por supuesto acepté encantado, además nos pagaban por anticipado y nos enviaban los billetes de AVE. En el momento de la actuación y al no estar acostumbrado a este tipo de eventos tan íntimos y familiares, hubo una ocasión en que me quedé en blanco y el empresario que me había contratado, me tranquilizó diciéndome que no pasaba nada, que todos me conocían, que se habían reído siempre mucho con mis chistes y que no tenia importancia, que íbamos a sortear los premios de los trabajadores entre los dos. Hice algunas gracias, pero nada comparado con una de mis actuaciones en el Teatro. Todos me animaron y estuvieron pendientes de mí... Yo solo pensaba que con lo que me había sucedido tendría que devolver lo que me habían pagado a pesar de no tener posibles en ese momento, pero jamás tuve que hacerlo y a partir de ahí nació una preciosa amistad entre los dos, valorando la suerte que tuve de que en mi camino se cruzase de una forma tan curiosa esta gran persona.

A partir de este día he tenido la suerte de compartir con él muchos momentos... Comidas, cenas, acontecimientos o una simple reunión de amigos, en las que igual podías encontrar a un cómico como yo, como a un portero, un electricista o un empresario de éxito. A todos siempre nos trató por igual, sin distinciones ni preferencias por nada ni por nadie. ¿Qué tendría ese hombre tan especial? Con el tiempo he asistido a la boda de su hijo y bautizo de sus nietos, junto a mi hija Nuria, a la que quieren y tratan como una Reina...

Por estas fechas síq ue he tenido la ocasión de pasar algún fin de año en su casa, con su familia y amigos, y he podido comprobar cómo se entrega con su pueblo, como monta una Feria con todos los detalles, noria, coches de choque, te¡ren de la bruja, etc. y de manera completamente gratuita, por eso esta gran persona es tan querida y respetada por todos...

Pero, por casualidades de la vida, jamás había podrido asistir a una comida que siempre ofrece antes de Navidad. ¡No tengo palabras para escribir lo que sentí! La generosidad y bondad de este hombre...

Imaginaros una carpa con miles de personas donde podíais ver a todo tipo de personalidades de todos los ámbito profesionales y culturales, ¿y sabéis para qué?, para apoyar a discapacitados, comedores sociales y personas sin recursos, un banquete anual que da para todas las ONG de la zona. Según sus palabras, la vida le ha dado mucho y tiene la obligación de repartirlo con los que lo necesitan, ¿no es maravilloso que existan seres así? Pero lo mejor de todo es que su deseo es inculcarles a sus hijos que sigan haciendo lo mismo. Lo que es la vida... A estas alturas he descubierto que Papá Noel Existe, y no es Santa Claus, ni vive en Laponia, vive en Ubrique y se llama José Luis López, 'el Turronero', para orgullo de todas su familia. Lo más parecido a un “Ángel” en la Tierra...".

