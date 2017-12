La estafa que truncó la carrera musical de Álex Casademunt después de 'OT'

28 dic 2017

Álex Casademunt (36), fue uno de los concursantes de aquella primera edición en 2001 de 'Operación Triunfo', a la que llegó cuando tan solo tenía 20 años. El éxito de aquella primera edición del 'talent show' hizo que tanto él como el resto de los participantes del programa salieran con mucho más dinero del que habían entrado. Un dinero que la mayoría aprovecharon para invertir en sus carreras musicales, este fue el caso de Álex Casademunt.

Tras la separación del grupo 'Fórmula Abierta' del que fue integrante se planteó continuar su carrera musical en solitario y decidió invertir en un disco propio. Un proyecto que finalmente no llegó a buen puerto, debido a una supuesta estafa que recientemente ha confesado el cantante a 'Look'.

Álex Casademunt asegura a ese medio que con 26 años se gastó "casi 30 mil euros de mi bolsillo para la producción de un disco y el tío al que pague, desapareció con mi dinero", reveló el catalán. La persona a la que acusa el cantante es Ernesto Teruel, productor con el que en su día trabajó y al que le pagó los 30 mil euros. Asegura que: "Es un tío que ha estafado a mucha gente. Estamos yendo a por él con los trámites judiciales pertinentes porque es un tío que tiene muy poca vergüenza"..."Invertí cerca de 27.000 euros y nunca los recuperé. Me llevaron a grabar a un estudio miserable en un domicilio de Madrid con cuatro aparatos muy cutres y aquel proyecto nunca llegó a puerto", afirma Álex.

Los hechos que relata el catalán nunca llegaron a los juzgados, ya que había una segunda persona implicada que hizo más difícil esta posibilidad. "No les llegué a demandar porque con quien más traté fue con Gabriel Oré, el otro productor musical que trabajaba con Ernesto. El domicilio donde grabé en Madrid era de Gabriel y tengo entendido que al final acabaron muy mal entre ellos por estos asuntos. El caso es que yo nunca recuperé mi dinero", asegura.

Nerea Rodriguez y Álex Casademunt durante el programa " Operación Triunfo" (OT 2017) en Barcelona. pinit

Con respecto al dinero, Teruel contradice la historia de Casademunt y explica que "Lo que pasó con Álex es que no se le pagó porque él no estaba de acuerdo con el resultado. Es como si vas a un restaurante comes y como no te ha gustado la comida, no pagas", asegura el productor. Además asegura no entender el porqué de la vuelta a un tema como este: "Estas desavenencias sucedieron hace ya cinco o seis años. No entiendo que hable de una mala relación", dice Teruel a Look.

Un tema que tendrá que resolverse en los juzgados ya que Casademunt se ha decidido ahora a denunciar al productor que le truncó su carrera musical.

