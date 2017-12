Montero a Belén Esteban (sobre la infidelidad): "No eres la más indicada para hablar"

28 dic 2017

Antonio Montero acudía ayer a 'Sálvame' para defender a su amigo Gustavo González y hablar sobre el tema del momento que relaciona al fotógrafo con María Lapiedra. Montero opinó que las infidelidades de Gustavo le pueden pasar a cualquiera. Una afirmación que no sentó nada bien a Belén Esteban, ya que desde el minuto uno la colaboradora ha sido muy crítica con este tema.

Pero Antonio Montero no tardó en pararle los pies a la colaboradora, después de que ella asegurara que Gustavo había estado con muchas más mujeres además de María Lapiedra y de su mujer. Algo a lo que Montero contestaba "Y a ti eso te extraña mucho? ¿Te parece una cosa muy rara? En tu familia no ha ocurrido, claro. Ni en tu entorno", decía con ironía el paparazzi, refiriéndose a la infidelidad de su exmarido Fran cuando estaba casada y de su actual novio Fran cuando la colaboradora estaba participando en 'GH VIP'.

Belén Esteban no se ha quedado callada y visíblemente molesta le replicaba: "Perdona, cuando ha ocurrido en mi familia he venido a hablar, pero ahora no es mi tema. Gustavo lo ha hecho mal con su mujer, con María y con él mismo".

Montero no se dio por vencido y continuó defendiendo a Gustavo: "¿Y tú quén eres para juzgar eso? Aquí no hay culpables, no lo ha hecho ni mal ni bien. Seguramente seas la menos indicada para hablar de este tema".

Estas últimas palabras hicieron que la colaboradora abandonase el plató de 'Sálvame' muy cabreada y gritando: "Yo vengo aquí a trabajar. Cuando ha sido mi tema me lo he comido. Esto es algo que también ha pasado en tu familia, no te jode. Venga ya. Gemma, Chelo y Mila también han dicho que Gustavo lo ha hecho mal, pero vienes a por mi. Vete a la mierda señor Montero", sentenciaba Esteban.

