Conchita Martínez: "Nadie me ha regalado nada"

28 dic 2017 Ángeles Villacastín

Una es un bichón maltés de tres años que llegó a la casa de Conchita Martínez en plenas Navidades. Una perra independiente que alegra la vida a una de las mejores tenistas que ha tenido nuestro país: excapitana de las selecciones españolas de tenis femenino y masculino, la primera española que ganó Wimblendon (1994), múltiple medallista olímpica y finalista de varios torneos internacionales.

Hablamos con ella.

Corazón. ¿Soñaba de pequeña con tener una mascota?

Conchita Martínez. No lo recuerdo, pero nunca tuvimos mascota de pequeños, las he tenido cuando era ya un poco más mayor. Luna fue un regalo de mi hermano y de mis sobrinos en la Nochebuena de hace tres años. Hacía tiempo que mis otros dos perros habían fallecido y lo pasé muy mal. Perder a una mascota es muy doloroso y mi familia decidió darme una sorpresa. La verdad es que te alegra la vida.

Cuando salgo a la montaña a caminar, me llevo a mi perra"

C. Su profesión requiere mucha disciplina y entrenamiento, ¿lo practica con su perra?

C.M. Al principio intenté que durmiera en su sitio y que no se subiera a la cama, al sofá… Ahora no pasa nada, aunque tampoco se sube mucho. Ha sido como todos los cachorros. Con pocos meses me mordió el parqué, las cosas normales. Cuando salgo a la montaña a caminar me la llevo, disfruta mucho.

C. ¿Luna y usted tienen cosas en común?

C.M. Las dos somos muy tranquilas. Luna es muy cariñosa e independiente y me hace mucha compañía. Le gusta subirse a las sillas del comedor para echarse sus siestas, pero si estoy en el sofá, se viene conmigo.

C. ¿Ha notado que a Luna le guste el tenis o tiene preferencia por otros deportes?

C.M. (Risas) No he notado que le guste el tenis, tampoco me ha contado cuál es su deporte favorito. Ella prefiere jugar con sus muñecos.

C. ¿Cómo lleva Luna lo de viajar mucho?

C.M. Se le nota que no le gusta que me marche, pero cuando regreso, se vuelve loca de alegría.

C. Conchita, ¿quién es la mejor jugadora en estos momentos?

C.M. El tenis femenino está bastante abierto. En el ranking, ahora la número uno es Simona Halep y lo ha sido Garbiñe Muguruza. Te diría que Serena Williams, pero ahora no está, ha tenido un bebé y eso, como te he dicho, lo deja más abierto.

Siempre ha habido afición por el tenis femenino"

C. ¿Hay más afición ahora por el tenis femenino?

C.M. Afición al tenis femenino siempre ha habido. Nuestra época, con Arantxa, Steffi Graf… fue muy buena. Después, con la rivalidad entre Roger Federer y Rafa Nadal se pasó al tenis masculino. Ahora lo que más ayuda son los tenistas de alta calidad. Garbiñe Muguruza ha conseguido ser la número uno. Eso hace que la gente se aficione más al tenis femenino. El español está en un buen momento con dos grandes: Garbiñe y Rafa Nadal.

C. ¿Si ahora siguiera en activo, con quién le gustaría competir?

C.M. Con todas, pero mi carrera ya pasó.

Al año nuevo le pido mucha salud para todo el mundo"

C. ¿Las mujeres en el tenis femenino tienen poca visibilidad?

C.M. Creo que eso no ocurre en el tenis femenino, es uno de los deportes más visibles para las mujeres.

C. ¿Cuáles son sus proyectos profesionales?

C.M. Trabajo como comentarista con Eurosport, el próximo torneo que vamos a retrasmitir será el Open de Australia. Una vez finalizado mi contrato con la federación, lo iré pensando con tranquilidad.

C. ¿Le da miedo el futuro?

C.M. No, me siento muy afortunada por todo lo conseguido. Estoy segura de que en el futuro haré cosas bonitas y, sobre todo, que estarán vinculadas al tenis.

C. Usted ha sido de las más grandes del tenis femenino, ¿se ha visto recompensada?

C.M. Todo lo que he conseguido ha sido con muchísimo sacrificio y mucho trabajo. Nadie me ha regalado nada y la gente ahora me lo reconoce más.

C. Ana Patricia Botín es una gran aficionada al tenis, ¿si ella le pidiera ser su entrenadora personal aceptaría?

C.M. No lo sabía, no tenía esa información, pero estaría encantada de jugar con ella. Admiro mucho a las mujeres emprendedoras y que luchan día a día por estar arriba.

C. ¿Qué le pide al nuevo año?

C.M. Mucha salud para todo el mundo.

