Facundo, de 'Granjero busca esposa', padece un cáncer intestinal

28 dic 2017

Facundo, concursante de esta nueva edición de 'Granjero busca esposa' presentada por Carlos Lozano, ha desvelado hace apenas unas horas y a través de su cuenta de Instagram, que padece cáncer intestinal.

El soltero ha trasladado a sus seguidores el complicado estado de salud en el que se encuentra ahora mismo y ha escrito: "Hoy tengo una necesidad de abrirme. Hace días que me lo estaba guardando para mi, pero ahora me doy cuenta que cada vez que lo cuento me siento mas fuerte. Tengo unos dolores abdominales y de lumbar que estan producidos por un tumor cancerigeno en mis intestinos", contaba.

En la publicación también anuncia que los médicos han decidido que se operará "lo antes posible, el día 8 de enero". Pero no deja que esto le quite las ganas de sonreir ni de afrontar la situación lo mejor posible: "No quiero que nadie se preocupe. Yo estoy fuerte, en forma y lo voy a superar sí o sí", concluye Facundo.

Tras el anuncio en las redes de su noticia, sus fans le han dedicado todo tipo de mensajes llenos de apoyo y cariño para el concursante. Que esta noche aparecerá de nuevo en la nueva entrega de 'Granjero busca esposa'.

