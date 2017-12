Ana Polvorosa, o cÃ³mo publicar pezones sin que te censure Instagram

29 dic 2017

Ana Polvorosa se salta la censura en Instagram con una peculiar publicación que (todavía) no ha borrado esta red social. La prohibición de los pechos femeninos al descubierto es uno de los temas que muchos tratan de saltarse con el famoso #FreeTheNipple pero la actriz, no sólo no ha pixelado esa zona del cuerpo femenino, sino que la fotografía es directamente un pezón.

Foto en cuestión es de un pezón sobre un fondo blanco con la palabra weapon (arma). La responsable de esta fotografía es Júlia Peró a quien ha etiquetado y mencionado sin haber añadido nada más en el caption de la publicación. Su compañero de profesión Paco León ha aprovechado para hacer un comentario irónico con su toque de humor: "Qué loca!!! Que no se pueden pezones!!! Te voy a denunciar , INMORAL !!!!"

Fotografías de Ana Polvorosa. pinit

Ana Polvorosa acaba de estrenar la segunda temporada de 'Las chicas del cable', en Movistar +, y suele compartir fotografías de la promoción e la serie así como instantáneas artísticas. En Abril de este año, Polvorosa quiso publicar una fotografía de una sesión de fotos con Javier Biosca donde posaba con el pecho al descubierto y tuvo que pixelar la zona del cuerpo de la mujer que hoy es la única protagonista.

Una publicación compartida de Ana Polvorosa (@lapolvorrosa) el Abr 15, 2017 at 5:44 PDT

"Que el cuerpo desnudo de una mujer no signifique cosificación, sino libertad y empoderamiento. La masculinidad también es patrimonio de la mujer."

(Ana Polvorosa)

Son muchas las artistas que tratan de saltarse esta censura como la sueca Arvida Byström, quien trata de mandar un mensaje de reivindicación feminista en sus publicaciones. ¿Nos escuchará Instagram algún día?

Una publicación compartida de arvida byström (@arvidabystrom) el Mar 29, 2017 at 10:21 PDT

