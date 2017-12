29 dic 2017

Israel Lancho, torero y uno de los mejores amigos de Belén Esteban en 'Gran hermano VIP 3', ha sido agredido por unos ladrones que intentaban robar en la tienda gourmet que él mismo dirige en Badajoz.

Según explicaba el torero, un ladrón entró en su tienda para efectuar el robo de una cesta de embutidos y varias botellas de vino valoradas en más de 200 euros. Tras el aviso de su novia, el diestro intentó retener al ladrón hasta que llegase la policía. Pero entonces el ladrón comenzó a golpear violentamente a Israel.

La agresión no se quedó ahí, ya que poco después apareció el compinche del primer ladrón que en ese momento se encontraba vigilando en la calle. Una vez se percató de lo que ocurría entró en la tienda de Lancho y comenzó a propinarle puñetazos y golpes al torero, demás de amenazas: "Me amenazaban, me decían que me iban a rajar, así que ahora están acusados de robo con violencia y amenazas", confesaba Israel.

Los atracadores huyeron poco después, pero finalmente pudieron ser identificados por la policía y detenidos.

Según ha contado el propio torero no se ha producido una sentencia, ya que los atracadores han amenazado con denunciarle por una presunta agresión por parte del torero. Algo sobre lo que ha declarado que: "Cuando yo lo único que hice fue intentar retenerlos hasta que pudiera venir la Policía. ¡Sólo quería que no volvieran por aquí! Es la primera vez que me veo en una situación así. Ahora sólo falta que me condenen por agresión y que cuando vaya a torear a Perú me nieguen el visado. Dime tú a mí qué clase de país es este".

