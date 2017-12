Â¿Por quÃ© Kendall Jenner cierra su web?

29 dic 2017

Desde luego que todos nos proponemos algún cambio para comenzar el año con nuevos propósitos que a veces cumplimos y a veces no, pero parece que el propósito de la modelo Kendall Jenner va en serio.

La modelo ha comunicado a través de su web Kendallj.com que no seguirá con su blog para desconectar del mundo virtual. Han sido 2 años los que ha durado esta web y su app desde las que estaba conectada a sus seguidores quienes tenían que pagar ​2,99 dólares mensuales (o 24,99 al año) para leer los contenidos.

Despedida de Kendall Jenner. pinit

"Mirando hacia adelante para el próximo año, mis objetivos y prioridades van a cambiar. Han sido dos años increibles conectada con todos vosotros, pero he tomado la difícil decisión de no seguir actualizando mi aplicación en 2018. Espero que hayáis disfrutado este viaje tanto como yo, y espero compartir el próximo capítulo con vosotros.

Con amor, Kendall"

Después de haber confesado sufrir problemas de ansiedad en el reality show de su extensa familia, Keeping up with the Kardashians, ha decidido cerrar diario en el que Kendall Jenner compartía sus trucos de belleza, looks o sus rutinas para mantenerse en forma.

Tampoco ha querido mantener sus posts y directamente deja su carta de despedida como ya hizo Meghan Markle con su blog The Tig. Una triste manera de despedir el año para los fans de la ex modelo de Victoria's Secret.

Seguro que también te interesa...

- Kirby Jenner, el hermano favorito de Kendall y Kylie

- Llegó el 25 al calendario navideño de las Kardashian y... ¿dónde está Kylie?

- ¡Sorpresa! Kim Kardashian elimina todas las fotos navideñas de su perfil