Bertín Osborne llora al recibir un regalo muy especial en 'Mi casa es la tuya'

Ayer, coincidiendo con el día de Año Nuevo, Telecinco emitió un programa especial de 'Mi casa es la tuya' dedicado a las madres. Algunos de los protagonistas de este capítulo, como es el caso de Alaska, tienen la suerte de tener a la suya aun con ella.

No así el presentador del espacio, Bertín Osborne, al que la cantante quiso sorprender regalándole una foto junto a su madre. Este, al ver el retrato con ella de niño, no pudo contener la emoción y soltó más de una lágrima mientras Alaska le decía: "Ya que estamos con nuestras mamis hoy aquí, no podía dejar de estar tú también con la tuya".

El momento fue tan emotivo, que a Osborne le costó retomar el hilo del programa. "Me ha descolocado", aseguró medio bromenado el presentador.

Junto a Alaska y América Jova, formaron parte de este episodio especial Niña Pastori y Fernando Tejero, que también recordaron momentos de su infancia junto a sus madres y se arrancaron al son de la música mexicana que amenizó la velada.

