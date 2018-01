Terelu Campos se sincera sobre sus problemas de metabolismo

5 ene 2018

En los últimos días se ha hablado mucho de un posible paso por el quirófano de las hermanas Campos. Incluso, se ha asegurado que se someterán a algún que otro retoque físico en próximas entregas de su 'reality'.

Terelu Campos, que la semana pasada aseguró en 'Sálvame' que se operaría desde el cuello hasta las rodillas, se sinceró ayer en 'El programa de Ana Rosa' y, además de reconocer que el espacio servirá para hacerse algún 'arreglo', contó cómo el cáncer supuso un cambio en su metabolismo al que tuvo que acostumbrarse.

"Cuando paso la primera fase de la quimio es cuando me tiré los siguientes ocho meses en el gimnasio", explicaba sobre cómo trato de recuperar su figura anterior a la enfermedad. Y añadía a su exposición que el suyo fue "un cáncer hormonal, se me indujo a un menopausia, por lo que mi metabolismo se paró en seco y desde entonces me va como una tortuguita".

Terelu, que fue preguntada por aquel polígrafo en la que se habló largo y tendido sobre su vida sexual, aseguró que sus confesiones no han hecho que cambie su relación con su hija Alejandra. Además, se sinceró sobre el hecho de llevar ya un tiempo sin pareja y dos años sin tener un momento de intimidad.

"Son circunstancias. Cuando me visualizo en ese momento no me siento cómoda y hace que ni siquiera lo piense. Pero el día que ocurra habrá fuegos artificiales", dijo ante los colaboradores de la tertulia social del matinal de Telecino.

