Robbie Williams: ovnis, cocaína y bótox

7 ene 2018 carlos gonzález

Su felicitación navideña no ha dejado indiferente a nadie. Robbie Williams (43) ha publicado una foto en Instagram, muy sonriente y completamente desnudo. "¿Quién quiere un beso bajo el muérdago?", preguntaba a sus seguidores. Sobre su cabeza había, en efecto, una ramita de esta planta.

Pero que nadie corra a por el beso. Podría llevarse un disgusto o, peor todavía, provocarle una crisis de ansiedad al cantante. Recuerden si no cómo empezó 2017: dio un concierto retransmitido en directo por la cadena de televisión británica BBC y, en un momento dado, bajó a saludar al público de la primera fila. Un gesto encantador por su parte. Lástima que, luego, las cámaras le sorprendieran limpiándose las manos con un líquido desinfectante y cara de asco. Imaginen cuál fue la reacción de los fanes en las redes sociales.

Aunque él ya está curado de espanto. O pasado de rosca. O, absolutamente, por encima de cualquier crítica, como demostró en su autobiografía con esta chocante definición que dio de sí mismo: "Un paranoico, miserable, solitario y completamente obsesionado consigo mismo que tiene una relación de amor-odio con la fama".

Eso sí, está mucho más tranquilito desde que dejó las drogas y el alcohol. Y desde que sentó la cabeza junto a su mujer, la actriz Ayda Field (38), con la que ha tenido dos hijos. A ella, en alguna ocasión ha reconocido, la conoció en el peor momento de su vida, hace más de diez años.

También que, justo el primer día que quedaron, se había acostado con la traficante que le llevó las drogas a casa. Luego fue con su futura mujer a una fiesta: "Era algo de tecnología, con toda esa gente tecnológica. Parecía La revancha de los novatos. Yo estaba tan colocado que empecé a cacarear como si fuera un pollo", ha dicho sobre esa extraña cita. Lo más raro, sin embargo, es que a ella le gustó lo que vio.

El fin de las drogas

"No quiero beber ni meterme coca, estoy encantado con lo de la coca, pero, a veces, pienso en el éxtasis", explicó hace poco Williams. Contó, además, que la vez que más cerca estuvo de morir fue por culpa de las pastillas: "La adicción americana son los medicamentos con receta. Ves que Anna Nicole Smith se muere y fueron las pastillas, como Michael Jackson y Heath Ledger. Puedo identificarme con ellos".

En comparación con eso, sus excesos posteriores parecen casi un juego de niños. Como sus problemillas con el bótox. "Me han hecho algunos rellenos, y me he hecho algo en el mentón, lo que significa que no puedo ni mover mi jodida frente", afirmó en 2016.

O su obsesión por los ovnis y los extraterrestres, a los que asegura que ha visto tres veces: la primera, cuando era un niño; la segunda, en la azotea de un hotel de Beverly Hills, y la tercera, desde la ventana de su habitación. Hasta pensó en estudiar el tema a jornada completa tras salir de la clínica de desintoxicación: "Dejaré de ser una estrella del pop. Me voy a dedicar a la ufología. La gente pensará que estoy loco, y sí, lo estoy".

Parto televisado

Mención aparte merece cómo vivió el parto de sus hijos. El primero, según Ayda, lo describió así: "Dijo que era como ver ardiendo su pub favorito. ¿Cuántas mujeres aguantarían eso?".

El segundo fue peor: decidió retransmitir en sus redes vídeos del acontecimiento. Al principio, la madre bailaba, pero luego las contracciones acabaron con los chistes y hasta le pidió que se callara, porque las gracietas de Williams resultaban insoportables en semejante momento…

