Tamara Gorro celebra su millón de seguidores con un desnudo

7 ene 2018

Ella no los llama seguidores, los llama familia virtual. Y ya son un millón. Tamara Gorro siempre se ha mostrado muy agradecida con las redes sociales y, en más de una ocasión, ha compartido sus alegrías y sus tristezas con sus seguidores.

Por eso, esta vez no iba a ser diferente. La mujer de Ezequiel Garay ha querido celebrar el haber llegado al millón de seguidores con una foto que ha incendiado las redes. En ella aparece desnuda y con el millón escrito en la espalda.

Además, ha escrito una preciosa dedicatoria que seguro que ha encantado a más de uno: "Lo que vale no es la cantidad, sino la calidad. La muestra de ello, es el millón de personas que nos hemos juntando en este perfil. Sí, yo hice la cuenta pero no es mía solo, es de todos los que la formamos. Porque gracias a este maravilloso grupo compartimos momentos, debatimos y nos conocemos. Por eso siempre diré que NO son seguidores sino MI FAMILIA VIRTUAL. ¡YA SOMOS UN MILLÓN! Gracias por estar, gracias por no faltar, gracias por todo y más.¡OS ADORO!

