La madre de Diana Quer: "Muchas seguirán viviendo gracias a ti"

8 ene 2018

Diana López-Pinel, madre de Diana Quer, ha publicado en sus redes sociales un mensaje dedicado a su hija mayor. En un texto explica que "No puedo expresar con palabras el dolor que siento dentro de mí" después de conocer el trágico desenlace de la desaparición de su hija que tuvo lugar en agosto de 2016.

Junto a una foto en la que aparece junto a su hija, Diana busca refugio explicando que sabe que, de alguna forma, seguirán unidas: "Me consuela saber que nuestros corazones seguirán latiendo juntos en el mío". Y añade: "Has sido la mejor hija que podía tener y ojalá sientas lo orgullosa que me siento de todo el bien que has hecho a todos los que has tenido alrededor. Tu bondad no tenía límites y seguirá haciendo el bien desde donde estés para que nadie sufra lo que lamentablemente te ha tocado a ti".

"Acuérdate de lo que siempre te dije: Dios te escogió como una de sus mejores guerreras para la batalla más dura. Muchas seguirán viviendo gracias a ti, hay un antes y un después de tu existencia. Viniste a cumplir una misión como ángel que eras, seguro que Dios te arropará entre sus brazos como hacía yo aquí en la tierra", y concluye su mensaje: "Te amo más de lo que jamás pensé que se podría... y eso me lo enseñaste tú".

El caso de la desaparición de Diana Quer se pudo resolver tras la denuncia de otra joven por intento de secuestro. A finales de diciembre, José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, fue detenido y permanece en prisión incomunicada como presunto autor de la muerte de la madrileña.

Seguro que también te interesa...

Los famosos se despiden de Diana Quer en las redes sociales

Encuentran el cadáver de Diana Quer

El emotivo mensaje de despedida de la hermana de Diana Quer