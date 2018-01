Pablo López, artista invitado en la gala 10 de 'OT 2017'

8 ene 2018

'OT 2017' recibirá la visita de Pablo López, que cantará su último single 'El Patio'. El artista, hasta ahora vinculado a Telecinco donde participaba como coach de 'La Voz', regresa a 'Operación Triunfo' como uno de los cantantes de éxito que han salido de este talent show. López protagonizó más de un encontronazo con el jurado, que el que participaba Risto Mejide.

Además, esta gala 10 de 'OT 2017' contará con la participación de Carlos Jean, que se sumará a la mesa del jurado como miembro invitado.

Por primera vez en esta edición, no habrá favorito y todos los concursantes se someterán a la valoración del jurado. Antes, viviremos una nueva expulsión. Agoney y Nerea competirán por continuar en la Academia.

Para defender que merece continuar en la Academia, Agoney ha escogido la canción de Queen 'Somebody to love', mientras que Nerea se ha decantado por 'Listen' de Beyoncé.

El resto de concursantes también se subirán al escenario en solitario. Amaia interpretará 'Soñar Contigo' de Zenet; Ana Guerra, 'La negra tiene tumbao' de Celia Cruz; Aitana, 'Cheap Thrills' de Sia; Alfred, 'Get it together' de Seal; Miriam, 'Quisiera ser' de Alejandro Sanz; y Roi, 'Demons', de Imagine Dragons. Además, Alfred, Aitana y Ana Guerra cantarán juntos 'Solo si es contigo' de Bombai y Bebe, mientras que Roi, Miriam y Amaia interpretarán 'Robarte un beso' de Carlos Vives y Sebastián Yatra. La canción grupal con la que empezará el programa esta semana será 'Resistiré' del Dúo Dinámico.

