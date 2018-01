Arancha de Benito habla de cómo se siente su hija tras la muerte de su amiga Diana Quer

10 ene 2018

Arancha Benito ha hablado por primera vez sobre la muerte de Diana Quer, de la cual se informaba el pasado 31 de diciembre. Una noticia que daba a conocer el propio autor de los hechos ('El Chicle'), después de 500 días de angustia y sin saber nada desde su desaparición aquella noche del 22 de agosto de 2016, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Arancha tuvo que comunicarle la difícil noticia a su hija Zaira (fruto del matrimonio con 'Guti'), íntima amiga de la fallecida Diana Quer. Una noticia que afirma que: "en el fondo, de alguna manera esperábamos... pero nunca esperas, como madre, como amiga, y tener que comunicarle a tu hija lo que le ha pasado a su amiga fue muy triste, muy duro, muy conmovedor", asegura.

En el plató de Espejo Público, arancha ha confesado que ha sido un año "muy triste" y que su hija apenas se creía la noticia cuando se supo: "Primero fue un estado casi de shock, de '¿Qué me estás contando mamá?', porque la tuve que despertar para contarle la noticia porque fue muy pronto. Y luego con mucha tristeza y conmovida, con miedos... Ella sí que se acercó a darle un beso a Diana (su madre) y Valeria (su hermana). Estuvo un ratito y me transmitió que estaban derrumbadas", confirmaba.

Asegura que esta situación le ha hecho mucho más miedosa: "Ahora mismo mi hija me dice: 'Me voy a la parada del autobús', y no. Ya sé que tenemos que educar a nuestros hijos para que sean autónomos y sean independientes y libres, pero con estas cosas te ponen un freno como madre que me entran muchos temores", confiesaba a Susana Griso en su programa.

En cuanto al 'Chicle' declara que: "Este señor con antecedentes por delitos sexuales y con antedecentes por narcotráfico, ¿qué hacía en la calle? Es que no me entra en la cabeza, como madre, como persona, como ciudadana... No lo entiendo"(....) "Lo que es increíble es que podamos tener a monstruos de este tipo tan cerca de nosotros, porque es lo que realmente produce este temor. Que no puedas dejar a tus hijos libremente, acudir a las fiestas de un pueblo en verano... Todos hemos tenido 17 años, hemos entrado y hemos salido, hemos ido solos...

Tanto Arancha como su hija Zaira han apoyado en todo momento a la familia de Diana Quer a través de las redes sociales, con mensajes de cariño y apoyo para su familia en estos momentos tan duros.

Zaira también ha aprovechado para dedicar un bonito mensaje a su amiga en Instagram: "No me puedo creer que esté pasando esto, no te lo merecías y tu familia mucho menos. Estés donde estes, sé que nos vas a cuidar a todos. Todavía puedo recordar los momentos tan buenos que hemos vivido las dos, nos hemos reído como pequeñas, nos hemos contado nuestras cosas, hemos dormido juntas, y pensar que eso ya no va a volver a pasar... se me rompe el alma, te quiero mucho amiga yo voy a cuidar de tu hermana y de tu mamá como si tú estuvieras, descansa en paz Diana. Te amamos todos con locura", concluye.

Seguro que también te interesa...

Diana Quer: crimen y una estafa machista

La madre de Diana Quer: "Muchas seguirán viviendo gracias a ti"

Encuentran el cadáver de Diana Quer

Los famosos se despiden de Diana Quer en las redes sociales