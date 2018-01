Lena Dunham rompe con Jack Antonoff

10 ene 2018

Compartir en google plus

"Jack y Lena llevaban caminos separados y no tenía sentido que siguieran con la relación", Con estas palabras de una fuente cercana a la ya expareja, el portal 'E! News' ha anunciado que Lena Dunham y Jack Antonoff han puesto punto y final a cinco años de romance.

Unas palabras que ella misma ha dado por buenas emitiendo un comunicado a través de su representante y subrayando que la ruptura se ha producido "de manera amistosa".

Esta ruptura ha pillado por sorpresa ya que, no hace mucho, ella misma aseguró en un tuit que estaba casi segura de que él le pediría matrimonio. "Creo que he pillado a Jack planeando mi pedida de mano con su hermana. Ahora no puedo dormir porque estoy demasiado nerviosa", publicaba en Twitter.

Lena y Jack se conocieron durante una cita ciegas y él contó en una entrevista cómo no tardó en descubrirle todos sus secretos para que la relación funcionase: "Le conté a Lena todo sobre mi vida, porque cuando realmente te gusta alguien, quieres que sepan todo sobre ti".

La creadora de 'Girls' vuelve a estar soltera.

Seguro que también te interesa...

La enésima metedura de pata de Lena Dunham es brutal

¿Por qué tanta gente odia a Lena Dunham?

Los 20 'trucos' para adelgazar de Lena Dunham