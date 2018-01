Sofía Cristo relata su infierno con las drogas: "Sufrí un amago de infarto"

10 ene 2018

Hubo un día que Sofía Cristo dijo "basta". Afrontó que tenía un problema con las drogas e, incluso, lo hizo público. Pero, quizás, nunca lo había hablado tan abiertamente como en la entrevista que ha realizado en el espacio documental de Cuatro de Samantha Villar.

La 'DJ' contó cuál fue el peor momento con sus adicciones. Aquel en el que vio muy de cerca -demasiado- que podía estar ante el fin de sus días. "Uno de los peores momentos que he vivido fue el día de mi amago de infarto, después de estar unos cuantos días sin dormir", contó ante las cámaras.

Me estaba muriendo"

Fue entonces cuando se dio cuenta de que "me estaba muriendo". Fue entonces cuando "perjuré que no me iba a volver a drogar. Pero a los tres días me estaba drogando. Soy una adicta", comentaba antes de asegurar que, esta, ha sido una lucha muy dura.

"He querido tantas veces dejar de consumir y no he podido...", se lametaba antes de calificarlo como "un puto infierno". Un infierno del que, aunque se diga que uno no consigue nunca salir del todo, sí que es posible alejarse. Como Sofía, que se ha convertido en un verdadero ejemplo.

