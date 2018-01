Jorge Cadaval: "Lo que más me gusta de mis mascotas es su lealtad"

11 ene 2018 Ángeles villacastín

Los Morancos, Jorge y César Cadaval, empezaron como dúo en 1984, en el mítico programa Un, dos, tres, como secundarios en un sketch protagonizado por Analía Gadé y Forges. Pero fue en la Gala de Noche Vieja en TVE de ese mismo año cuando saltaron a la fama con una parodia de flamenco en inglés. Ahora triunfan en el Teatro Apolo de Madrid con la obra 'Antónimos 2'. Pudimos hablar con el pequeño de los hermanos, Jorge, que vive con dos Jack Russell, Sooky, una hembra de siete años y su hijo Pepe, de un año.

Corazón. Jorge, ¿viven todos en armonía?

Jorge Cadaval. Totalmente, nunca he tenido ningún percance con ellos. Yo soy muy familiar y me gusta que mis perros también lo sean. Mi hermana tiene ahora una hija de mi Sooky y parece que tienen celos, pero las voy a llevar a educar para que las dos se respeten. Yo he tenido mastines, una raza que me vuelve loco. Mi mastina parió dos veces y mis sobrinos agarraban a los cachorros, jugaban con ellos y mis perros jamás les gruñeron o intentaron morderles, todo depende de cómo les enseñes.

C. ¿Qué es lo que más le gusta de sus mascotas?

J.C. Su lealtad.

C. ¿Trata a sus mascotas como personas?

J.C. A mí no me gusta que se suban al sofá ni que duerman en mi cama, es algo muy particular y yo soy muy especial con mis cosas. Son mi familia y les doy mi vida, pero les trato como animales. Los perros están en la calle y lo huelen todo: no me gusta que me den con la lengua en la boca. No soy de los que tienen esa cosa de que la mascota es un ser humano.

Jorge Cadaval junto a uno de sus perros. pinit

C. ¿Siempre ha tenido perros?

J.C. Me encantan todo tipo de animales. Desde muy pequeño, me gustaban los gatos y he criado patos, borreguitos… Mi madre siempre me decía que dejara de llevarle perros, que esperase a que tuviéramos un chalet.

C. ¿Hay algún animal que le guste menos?

J.C. Con todo respeto hacia los reptiles, nunca tendría una serpiente como mascota, porque no podría disfrutar de ella. Tenerla en un terrario, sin poderla acariciar, no podría, no son cariñosas.

C. Con el cariño que tiene a los animales, ¿le hubiera gustado ser veterinario?

J.C. Es mi vocación frustrada, también me hubiera gustado ser biólogo.

Jorge Cadaval junto a otro de sus perros. pinit

C. Está claro que su vida perruna viene de lejos, pero ¿la vocación artística cuándo la sintió?

J.C. Empecé de pequeñito, con ocho o nueve años había cosas que me llamaban la atención, como el cómico Danny Kaye. Me gustaban mucho los musicales y yo cantaba y bailaba, me creía que era Fred Astaire. Recuerdo que mi vecina Carmen, Carmina, que es como la llamábamos y que todavía vive donde nosotros hemos nacido y donde sigo residiendo, el barrio de Triana, siempre me decía: «Hay que ver lo que te gustaba bailar y cantar».

C. Llevan más de 30 años juntos, ¿cuál es su secreto?

J.C. César y yo somos absolutamente ‘antónimos’ y eso nos viene estupendamente. Cada uno tiene una forma de ver la vida y disfrutar de las cosas, pero a la hora de querernos, los dos coincidimos totalmente.

Hemos tenido muchas pérdidas en la familia, y pido salud a este año"

C. ¿Los Morancos crean adicción?

J.C. Si es porque la gente viene y repite, sí. Tenemos seguidores muy fieles, intento que la gente se lo pase bien y si eso sucede, me parece maravilloso. En las redes hay personas que me cuentan que vienen al teatro más de una vez a vernos.

C. Están ustedes en el Nuevo Apolo. ¿Hasta cuándo?

J.C. Hemos tenido que ampliar fechas y de momento, estaremos hasta febrero. El teatro está a tope, es una bombonera. Estamos agradecidísimos al público que viene a vernos de todas partes y a Madrid, que desde el primer momento, nos abrió las puertas.

C. Estamos comenzando un nuevo año. ¿Qué le pide al 2018?

J.C. Salud, hemos tenido muchas pérdidas en mi familia, dos hermanos y mi madre, y yo le pido salud.

Seguro que también te interesa...

El nuevo vídeo de Los Morancos que no te puedes perder

Los Morancos arropados por sus amigos en el funeral de su madre

El videoclip de Los Morancos que enfrenta a Antonia con Donald Trump que arrasa en la red