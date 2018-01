El mono de Cristina Pedroche de las Campanadas causa confusiÃ³n en Inglaterra

11 ene 2018

Sí, estamos a día 11 de enero y seguimos hablando de Cristina Pedroche y su vestido de las Campanadas. Ella gana. Porque dijo que iba a volver a liarla y no defraudó. Y lo ha hecho tanto, que hasta ha llenado titulares y noticias en Inglaterra, donde el modelito de Pronovias ha generado una enorme confusión.

Varios medios británicos han confundido el mono de transparencias y cristales de Swarovski obra de Hervé Moreau, director creativo de la mencionada marca, con un traje de novia. Concretamente, con un avance de la nueva temporada. Algunas de esas cabeceras, se han escandalizado...

Véase el caso de 'The Sun', que hace unos días escribía sobre este modelito: "Existe un mono de novia transparente y no tenemos palabras". Había quien, incluso, se aventuraba a vaticinar que este no sería el diseño elegido por Meghan Markle.

El 'Daily Mail' usaba la foto de Pedroche que colgó Pronovias en Instagram para retar a sus lectores con una pregunta: "Un diseñador de novias comparte una imagen de un más que revelador mono nupcial que ha costado 244 horas hacer y que contiene más de 200 cristales de Swarovski. ¿Te casarías en él?".

Sí, Cristina, aunque hayas dicho que te tendrías que pensar muy mucho si volver a dar las Campanadas porque el precio en las redess es muy alto, la volviste a liar. Allende de nuestras fronteras, incluso.

