La primera invitada a la boda de Paris Hilton es...

11 ene 2018

Compartir en google plus

Paris Hilton se ha comprometido ya unas cuentas veces, pero cree que esta es la definitiva. La multimillonaria está dispuesta a dar el 'sí, quiero' a Chris Zylka. Tanto, que parece que ya ha empezado a pensar en a quién quiere invitar en ese día tan especial para ella.

La primera afortunada es, ni más ni menos, Kim Kardashian, tal y como apuntan varios medios norteamericanos. A pesar de que estuvieron un buen tiempo sin hablarse, consiguieron limar sus rencillas y Kim, si acepta, estará en la gran fiesta.

Porque, ¿alguien duda de que la celebración será por todo lo alto tratándose de Paris? Pues si queda algún incrédulo, ella misma ha revelado en la revista 'Extra' que no habrá una boda, sino dos.

"Siento que quiero hacer un par de bodas… Para mi cumpleaños número 21, tuve cinco fiestas, así que tal vez para la boda tendré una europea, una estadounidense, una para todos en todo el mundo", aseguró en el mencionado medio.

En la misma, se deshacía en elogios hacia el que está llamado a ser su futuro marido: "Nunca me he sentido tan protegida como con Chris. Tengo toda mi vida planeada, y no puedo esperar para comenzar una familia y comenzar el próximo capítulo de mi vida".

Seguro que también te interesa...

Paris Hilton, prometida con su novio Chris Zylka

Paris Hilton también se 'agathiza'

Paris Hilton, la chica dorada