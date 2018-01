Serena Williams se desahoga y cuenta sus problemas con la maternidad

11 ene 2018

Serena Williams regresaba a las pistas hace un par de semanas tras su maternidad. Lo hacía con derrota, pero con la felicidad de saber que, al llegar a casa, le estaba esperando su bebé. La tenista ha confesado en una entrevista concedida a la revista 'Vogue' que, tras dar a luz, se planteó seriamente la retirada, pero ha decidido seguir con su carrera y conciliar sus dos facetas: la de madre y la de deportista de elite.

Serena ha posado con su pequeña, Alexis Olympia, en la portada de la mencionada revista. Madre e hija se han puesto delante del objetivo de uno de los grandes fotógrafos de moda: Mario Testino.

"Para ser completamente sincera, la idea de mudarme a San Francisco y dedicarme a ser solo mamá tiene algo que me resulta muy atractivo. Pero aún no", se sincera durante su conversación el periodista.

¿Qué es lo que le ha llevado a hacer el esfuerzo de seguir en las pistas? Su respuesta es clara y tiene que ver con la ambición que siempre ha demostrado y que le ha llevado a ser uno de los grandes nombres del tenis femenino mundial de todos los tiempos.

"Puede que no haga falta ni mencionarlo, pero creo que es importante que lo diga alto y claro: quiero más Grand Slams, sin duda. Soy muy consciente de las cifras en los libros de récords, y no es ningún secreto que tengo la vista puesta en 25"; asegura tajante.

A veces me siento baja de ánimos y pienso que no puedo hacerlo"

Serena, además, se desahoga: "A veces me siento algo baja de ánimos, y me digo que no puedo hacerlo. Se trata de la misma actitud negativa que en ocasiones tengo en la pista. Supongo que simplemente forma parte de cómo soy como persona".

Además de relatar cómo de complicada fue la cesárea -con coágulos en los pulmones incluidos-, asergura haberse "venido abajo varias veces e incluso me he enfadado, pero luego me siento culpable de estar tan triste cuando tengo una hija preciosa".

"Es que nadie habla de los momentos malos, de la increíble presión que sientes o de la sensación de fracaso que te embarga cada vez que escuchas al bebé llorar. Yo ya he perdido la cuenta de todas las veces que he perdido los nervios", concluye.

