Eric Clapton se está quedando sordo

13 ene 2018

Eric Clapton ha confesado en la revista Rolling Stone que se está quedando sordo. El cantante y guitarrista inglés asegura además que cada vez le resulta más complicado tocar la guitara debido a la neuropatía periférica que sufre y que, como ya comentó, le provoca un sufrimiento parecido al de "descargas eléctricas" que bajan por sus piernas.

Clapton también padece tinnitus, una dolencia por la que se perciben golpes y sonidos fuertes en la cabeza sin que provengan del exterior.

Las duras confesiones que el artista ha hecho sobre su estado de salud ponen en duda que su gira mundial Upcoming, que tenía previsto arrancar en Colonia (Alemania) el próximo 2 de julio, pueda llegar a celebrarse.

El pasado martes, Eric Clapton acudió a la emisora de radio BBC 2 para conceder una entrevista y habló de su estado de salud. "Lo único que me preocupa es ser aún competente a los 72 años", señaló. "Me estoy quedando sordo, tengo tinnitus y mis manos apenas funcionan. Espero que aún así la gente venga y me vea, o quizás lo hagan solo por curiosidad. En todo caso, para mí es increíble seguir aquí".

Además, el artista recordó su lucha contra las drogas y el alcohol del pasado. "Durante al menos 20 años fui un caso perdido", confesó antes de señalar que normalmente bebía "una infusión especial con vodka, porque parecía cerveza" a ojos de los demás.

