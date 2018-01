Fayna, ex de 'El Yoyas': "Carlos ha tenido unos comportamientos deleznables"

13 ene 2018

Son una de las parejas televisivas más populares. Carlos Navarro 'El Yoyas' y Fayna Bethencourt se conocieron durante su paso por la segunda edición de 'Gran Hermano'. Juntos formaron una familia y se han mantenido unidos durante 17 años. Ahora, todo ha acabado y lo ha hecho de una forma poco amistosa.

El pasado miércoles se filtraba la noticia de la detención de 'El Yoyas' por un presunto caso de violencia machista. El detenido pasó la noche en el calabozo y al día siguiente pasó a disposición judicial. Tras un juicio rápido, la magistrada dictiminó que el exconcursante de 'Gran Hermano' debía abandonar la isla para mantenerse alejado de su pareja y sus hijos.

Tras conocer la resolución judicial, Fayna ha concedido una entrevista a La otra crónica donde ha explicado algunos detalles del altercado. Según asegura, la pareja lleva más de medio año separada. Ella quería divorciarse de forma amistosa, pero la negativa de Carlos ha hecho que tenga que iniciar un proceso contencioso. La separación llevó a Fayna a instalarse en Las Palmas de Gran Canaria con sus hijos, donde ha rehecho su vida.

Fayna asegura que Carlos Navarro "está denunciado por coacción. Ha venido a ver a sus hijos. En vez de ver a sus hijos, ha tenido unos comportamientos deleznables, por lo que yo he tenido que acudir otra vez a la ley. Se ha dedicado a amenazar a la persona con la que yo estoy ahora mismo, que es una persona a la que no ha visto nunca ni ha tenido un mínimo contacto con él. Hay cosas que no se pueden permitir, entre otras cosas que no pienso detallar, porque no creo que éste sea el lugar. Ha tenido un comportamiento punible y yo he acudido a la ley. Acudiré las veces que sea necesario".

La exconcursante de 'Gran Hermano' asegura que está disgustada con que todo se haya filtrado: "Para mí fue un disgusto cuando me comunicaron que se había filtrado. Además, estando yo en el juzgado, pasándolo yo fatal. A mí se me cayó el mundo a los pies. Para mí está siendo un disgusto muy grande. Mi prioridad son los niños, protegerlos. Lo demás, que pase rápido". Y explica que esta no es la primera vez que tiene un altercado con su expareja, y afirma que ya hubo una denuncia anterior que "retiré porque me dio pena".

Fayna deja claro que todo se debe a "una serie de amenazas y una serie de actos" que no quiere detallar, pero puntualiza que en ningún caso ha habido agresión física.

La exconcursante de 'Gran Hermano' pide que se respete su intimidad, sobre todo por sus hijos a quienes quiere mantener alejados de todo el ruido mediático.

Seguro que también te interesa...

'El Yoyas' abandona Canarias por orden judicial

Orden de alejamiento para Carlos Navarro, 'el Yoyas'

El Instituto de la Mujer, sobre 'Gran Hermano': "Es un caldo de cultivo para la violencia de género"