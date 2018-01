Paris Hilton, la heredera que siempre anunciaba su boda pero nunca llegaba a casarse

14 ene 2018 Carlos González

Lo primero que supimos de ella era que había grabado un vídeo porno. O sea, la conocimos desnuda antes que vestida. Y solo una semana después de que apareciera su noche de pasión en internet, estrenó el reality que protagonizó junto a su íntima Nicole Richie. Ambas hacían de sí mismas: dos niñatas de Beverly Hills que intentaban sobrevivir en una granja sin las comodidades y lujos a los que estaban acostumbradas.

Eso ocurrió en 2003 y desde entonces, Paris Hilton no ha parado de sorprender con sus escándalos, de enlazar un novio con otro y de recibir críticas. O si lo prefieren, lo que no ha parado es de divertirse y demostrar que no tiene un pelo de tonta. Más bien al contrario: maneja con mano de hierro y muchísima cabeza tanto su carrera como su vida.

Ahora ha contando que se casa y lo ha hecho, por supuesto, pasando por caja mediante una exclusiva en 'People'. "Nunca me había sentido tan feliz, segura y amada. Él es perfecto para mí y me ha enseñado que los cuentos de hadas existen", ha explicado y ha mostrado el anillo de compromiso valorado en dos millones de dólares. El novio, por su parte, ha dicho: "Paris es la mujer más bella e increíble por dentro y por fuera. Me siento el hombre más afortunado del mundo".

Paris Hilton durante la pedida de mano de su novio, Chris Zylka. pinit

Su posible futuro marido

Él se llama Chris Zylka, trabaja como actor –aunque su carrera, por ahora, no ha sido muy brillante–, tiene 32 años –cuatro menos que ella– y lleva el nombre de su prometida tatuado en el brazo. Antes, se le han conocido dos novias: la actriz Lucy Hale y la modelo e influencer Hanna Beth, con la que también se comprometió pero no llegó a casarse.

Lo mismo ocurre con Paris. Esta no es la primera vez que anuncia su boda. ¿Alergia al compromiso o afán por llamar la atención y mantenerse en el candelero? Solo ella lo sabe. Lo que nosotros sí conocemos es la historia de los novios que se perdieron camino del altar, como el modelo Jason Shaw, con el que estuvo comprometida entre 2001 y 2003, justo después de terminar con Rick Salomon, el coprotagonista del vídeo porno.

Paris Hilton junto a su ex el modelo Jason Shaw. pinit

Shaw fue descrito por la madre de Paris como el ex favorito de los que ha tenido su hija y en 2010 la pareja estuvo a punto de volver. Lo de Paris Latsis fue más breve, menos de un año, y eso que parecían hechos el uno para el otro. Además de llamarse igual, ambos eran ricos herederos: ella de la cadena de hoteles que lleva su apellido y él, de una saga de armadores griegos con miles de millones en el banco.

Se conocieron en diciembre de 2004, a los cinco meses anunciaron su boda y poco después terminaron. "No estoy preparada para el matrimonio. He visto romperse parejas que se querían mucho por haberse casado demasiado deprisa", explicó ella. Aunque según los rumores, el motivo de la ruptura fue la oposición de los padres de él, mucho más serios que los Hilton. A ella, sin embargo, no le costó reponerse. Horas después de conocerse la ruptura, salió de juerga y, caprichos del destino, conoció a otro heredero griego: Stavros Niarchos III, con el que se lo pasó de maravilla durante una temporada.

Novios sin anillo

Ni con Benji Madden ni con Doug Reinhardt hubo compromiso oficial pero Paris sí proclamó que iban a casarse. Da la casualidad que el primero es hermano gemelo de Joel Madden, marido de Nicole Richie, y ella aseguraba: "Es perfecto. Nosotras somos como hermanas y ellos son gemelos. Nicole y yo seríamos cuñadas. Sé que quiero pasar el resto de mi vida con Benji, quiero estar con él para siempre".

Reinhardt junto a Paris Hilton, cuando eran pareja. pinit

Con Reinhardt ocurrió un poco lo mismo. "Va a ser mi marido", comentó en 2009 y los rumores se dispararon. A ella hasta la fotografiaron comprando revistas de trajes de novia. Pero no pudo ser. Veremos si ahora por fin lo consigue.

