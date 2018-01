Carla Nieto, ex de Risto Mejide, anuncia que está embarazada

15 ene 2018

Carla Nieto está viviendo uno de sus mejores momentos y ha querido hacer también partícipes de la noticia a sus seguidores en las redes. La ex del presentador Risto Mejide, ha anunciado a través de Instagram que está embarazada, fruto de su relación con el también actor Leonardo Ortizgris. Al que le ha dedicado una bonita declaración de amor.

En su publicación de Instagram, la actriz de 'Ángel o Demonio', aparece en una instantánea en la que se aprecia su incipiente tripita. Una publicación que acompaña del texto: "Volé a México para empezar una serie muy rockanrollera ('Las trece esposas de Wilson Fernández'). Lo próximo que me viene a la cabeza es esa cena con los que iban a ser mis compañeros de rodaje durante unos meses. Yo llegué casi la primera con Martin Altomaro y Leo llego un ratito más tarde cuando salía del teatro. No recuerdo mucho más. Ni quien estaba. Sólo que supe en ese instante que me enamoré", explica la actriz sobre el momento en el que conoció a su actual pareja.

La instantánea con la que Carla Nieto anuncia su embarazo. pinit

Carla Nieto continúa su declaración de amor: "A los días de la cena empezó nuestro romance, medio secreto al principio, (me guardo los detalles para nosotros). Y resulta que un año y medio después, ese actor que me volvió loca en la cena, que cada vez que me lo cruzaba en el set de rodaje le coqueteaba pero no captaba, un año y medio después .. es el amor de mi vida. Y es el padre de mi bebé. De nuestro bebé. Del bebecito que está creciendo dentro de mi. El padre de mis hijos", concluye la actriz dando a conocer la buena noticia y dedicándole la publicación a su novio por su cumpleaños.

