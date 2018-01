15 ene 2018

Compartir en google plus

Desde el auge de Twitter como foro de análisis, comentario y amplificación de los contenidos televisivos, las cadenas han jugado a sacarle partido a la repercusión de sus programas en las redes sociales. La retroalimentación es, en principio, positiva pues da visibilidad, genera curiosidad y permite que algunos decidan seguir un programa en función de lo que se diga, ya sea en positivo o en negativo -porque los espacios 'infames' dan más morbo y dan pie a memes o 'gifs' cómicos-.

Esta tendencia ha ido más lejos en el caso de programas como 'Masterchef', por ejemplo, que ha fichado a Abel Arana para que alimente las redes durante la emisión, multiplicando los impactos del concurso al otro lado de las pantallas, donde se fraguan los contenidos alternativos protagonizados y creados por los espectadores.

Pero el lado más peligroso de esta fuerza mediática es la ira. La misma ira que lleva al lado oscuro. En ocasiones, el odio lleva a la publicación de tuits ofensivos, repugnantes, delictivos. Y este es el problema, que sobrepasan la libertad de expresión para convertirse en delitos de odio. Ha sido el caso protagonizado por Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos a la Generalitat. Durante la emisión del 'Gran Debate', en Telecinco, la política recibió el siguiente comentario en Facebook: "Solo deseo que cuando salga esta noche la violen en grupo porque no merece otra cosa esta perra asquerosa".

Para colmo, venía firmado por una mujer. Arrimadas la denunció. La sentencia, pactada por ambas partes, es contundente: cuatro meses de cárcel para esta tasadora de inmuebles que fue fulminantemente despedida de su trabajo y que deberá además participar en un curso de derechos humanos que incida en el respeto a la igualdad y a la no discriminación. La ira y los delitos de odio no se llevan bien con la libertad.

Paula Vázquez quiere más 'Fama'

Paula Vázquez ha anunciado la vuelta de 'Fama, a bailar'. pinit

Paula Vázquez ha colgado un vídeo en su Twitter y los amantes de los 'realities' musicales han dado brincos de alegría: "No sé si os pasa a vosotros pero a mí me entran ganas de bailar cuando escucho esta música…". La música no es otra que la sintonía de 'Fama, a bailar', aquel concurso de baile que hizo de las tardes de Cuatro todo un referente.

De aquel programa todos los espectadores guardan gratos recuerdos porque, la verdad sea dicha, era tan adictivo como esta edición de 'OT' en la que, curiosamente, una de sus profesoras –Vicky, la coreógrafa– pasó por sus aulas como concursante. Vivimos buenos tiempos para la nostalgia, pero independientemente de ello, es un buen momento para recuperar el ‘talent’ de bailarines. Lo hará Movistar, en su canal de pago, aunque debería seguir los pasos de 'OT' abriendo sus contenidos a las redes para que el público joven se enganche como lo está al Canal 'OT 24 Horas'.

'Crossover' catódicos

Aitana durante una de sus actuaciones en 'OT'. pinit

A los fanáticos de la tele les gustan los 'crossover', esa mezcla de personajes de series o de cadenas distintas. Es habitual en las series de superhéroes americanas. La moda también llega a España. Netlix ha sido rápida de reflejos y ha jugado a usarlos en sus promociones. Y han funcionado muy bien, Los Javis llevaron a Brays Efe a la Academia para jugar a la improvisación: el actor, que encarna a Paquita Salas, salió entusiasmado y los profesores anunciaron que fichaba a Alfred y a Roi para la serie.

Cuando Aitana recibió la noticia de que iría a casa por vacaciones, lo que más ilusión le hizo fue poder ver la segunda temporada de 'Stranger Things'. Ahora, Fox ha decidido jugar esa baza. Al saber que Miriam se ha declarado fan de 'Vis a vis', la cadena ha acogido con buenos ojos la idea de ver a la concursante convertida en una reclusa de la serie. Al fin y al cabo, todo 'crossover' es publicidad. Y de la buena.

Seguro que también te interesa...

Inés Arrimadas: "Llevaba al colegio la carpeta con las fotos de Guardiola"